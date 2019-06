Société Consommation des ménages: Les prix augmentent de 0,3 % en mai L'INSEE dévoile dans une nouvelle étude, l'indice des prix à la consommation des ménages. Sur un an, les prix augmentent de 0,5 % à La Réunion et de 0,9 % en France, hors Mayotte.

Les prix à la consommation des ménages augmentent de 0,3 % en mai à La Réunion. Les prix de l’énergie continuent de progresser fortement et ceux des services rebondissent. L’augmentation des prix du tabac se poursuit dans une moindre mesure. Les prix des produits manufacturés se stabilisent, alors que ceux des produits alimentaires baissent.

Pétrole, essence et gaz toujours en hausse



Les prix de l’énergie continuent d’augmenter : + 2,2 % après + 1,5 % en avril. En effet, les tarifs des produits pétroliers augmentent encore (+ 3 %) : essence, gazole et bouteille de gaz coûtent encore plus cher (+ 3,5 %, + 2,7 % et + 3,3 %).



Le prix de l’électricité reste cependant stable. Sur un an, les prix des produits pétroliers progressent de 2,3 % à La Réunion, alors qu’ils augmentent de 3,4 % en France.



Parmi les augmentations, l'alimentation est en baisse



Dans les services, les prix rebondissent (+ 0,3 % après - 0,2 % en avril). En effet, les prix des transports aériens augmentent fortement en mai (+ 5,9 %), période de vacances scolaires. Hors aérien, les prix des services sont stables. Sur un an, les prix des services augmentent de 0,9 % à La Réunion et de 0,6 % en France. Les prix du tabac poursuivent leur hausse, mais celle-ci est moins marquée qu’en avril : + 1,5 % après + 3,6 % en avril. Sur un an, ils progressent de 7,4 % à La Réunion contre + 9,1 % en France.



En mai, les prix des produits manufacturés sont stables après deux mois d’augmentation. La hausse des prix des produits de santé est compensée par la baisse des prix dans l’habillement et les chaussures, ainsi que celle des autres produits manufacturés. Sur un an, les prix des produits manufacturés reculent de 1,2 % à La Réunion et de 0,7 % en France.



Après trois mois consécutifs d’augmentation, les prix dans l’alimentation baissent (- 0,2 % en mai). En effet, légumes (hors pommes de terre) et fruits frais coûtent moins chers. Hors produits frais, les prix dans l’alimentaire sont stables. Sur un an, les prix dans l’alimentation augmentent de 0,9 % à La Réunion, alors qu’ils augmentent de 2,3 % en France. Les prix des produits frais connaissent une forte baisse sur un an (- 9,0 %) à La Réunion due aux mauvaises conditions climatiques de début 2018. Zinfos 974 Lu 258 fois





