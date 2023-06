La grande Une Consommation de drogue : Macron veut des amendes payables immédiatement en liquide ou par carte bancaire

Le Président de la République a demandé dans un entretien à "La Provence" à ce que les amendes pour possession ou consommation de drogue soient recouvrées plus rapidement. Par NP - Publié le Mardi 27 Juin 2023 à 10:04





Les forces de l'ordre seront donc équipées avant la fin de l'été de 5.000 terminaux de paiement tandis que le paiement en espèces sera aussi possible, assure Emmanuel Macron. Dans l'idée de lutter contre le trafic de drogue, le Président souhaite taper dans le portefeuille des consommateurs."On ne peut pas déplorer les trafics de drogue si on a des consommateurs. Les gens qui ont les moyens de consommer de la drogue parce qu'ils trouvent cela récréatif, il faut qu'ils comprennent qu'ils nourrissent des réseaux et qu'ils ont une complicité de fait", avance Emmanuel Macron à La Provence. L'amende forfaitaire pour usage de drogues est entrée en vigueur depuis septembre 2020. Une amende visent les consommateurs et les possesseurs de cannabis en particulier350.000 ont été dressées en France depuis mais avec le télépaiement seules 35% de ces amendes sont effectivement réglées, ce qui est "inacceptable", juge le chef de l'Etat.Les forces de l'ordre seront donc équipées avant la fin de l'été de 5.000 terminaux de paiement tandis que le paiement en espèces sera aussi possible, assure Emmanuel Macron.