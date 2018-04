Consommation de "chimique" : La preuve en vidéo que les deux jeunes femmes savaient ce qu'elles faisaient

Toute la Réunion a été choquée par la vidéo de ces deux jeunes femmes étalées par terre à même un trottoir à Saint-Louis, après avoir consommé de la "chimique", la nouvelle drogue qui fait des ravages. Et surtout, par son petit garçon qui pleurait à côté d'une des deux jeunes femmes sans connaissance, réclamant sa maman.



Hier, le père d'une des deux jeunes femmes est passé sur les ondes de Freedom pour dire que sa fille était innocente, qu'elle avait juste demandé à quelqu'un du tabac à rouler, à la suite de quoi, elle serait tombée dans l'état où on l'a vue.



Aujourd'hui, on peut affirmer sans crainte de se tromper qu'il n'en est absolument rien, et que les deux jeunes femmes savaient parfaitement ce qu'elles faisaient en consommant de la "chimique".



Sur une deuxième vidéo qui circule sur les réseaux sociaux et que vous pouvez voir ci-dessous, on entend distinctement les deux jeunes femmes se vanter de consommer de la chimique, tout en les voyant boire du vin.



Difficile dans ces conditions de nier...