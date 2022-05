A la Une ... Consommation d'électricité : La Réunion en tête des départements énergivores

Quelles sont les villes et les départements de France où l'on consomme le plus d'électricité ? Une société indépendante vient de faire paraitre une étude qui place notre département en tête des Outre-mer et ex-aequo avec trois grandes villes du sud de la France. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 5 Mai 2022 à 11:32

Une start-up spécialisée dans l’accompagnement de travaux de rénovation énergétique a analysé la consommation d'électricité de plus d’une centaine de villes françaises. Il est ainsi établi que les trois plus grandes villes de France qui sont les plus énergivores se situent dans le sud de la métropole. Il s'agit d'Aix-en-Provence, Bordeaux et Nice (villes de + de 100.000 habitants).



L'étude établit la consommation moyenne par habitant. Les villes les plus gourmandes se situent dans le sud de la France et les plus économes dans le nord, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Même constat dans les départements. Ceux dans lesquels les habitants consomment environ 3MW sont basés dans le Nord de la France, à La Réunion et en Corse, là où le climat est censé être plus doux.

C'est où il fait le plus chaud que l'on consomme le plus d'électricité



Sauf que dans le nord de la France, le nombre d’habitants qui se chauffent au fioul ou au gaz est bien plus élevé que dans le sud, ce qui fait chuter la consommation d'électricité. Et dans les zones où le thermomètre grimpe facilement, c'est l'utilisation de la climatisation qui explique pourquoi le Var, les Pyrénées-Orientales, la Corse et La Réunion sont parmi les plus gros consommateurs d’électricité.



Selon l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, le chauffage représente environ 60% de la consommation électrique en France.