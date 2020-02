Economie Consommation: Moins de dépenses à La Réunion qu'en métropole

Selon une étude de l’Insee, les ménages ultramarins consomment moins que ceux de métropole. En 2017, si les ménages de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La Réunion ont des niveaux moyens de dépenses de consommation assez proches, entre 22 800 et 23 800 euros par an, l’écart grandit avec la métropole. Dans l’Hexagone, le niveau moyen est de 27 600 euros, soit un écart de 14 % à 17 % et de 50 % avec les ménages mahorais.

Les écarts sont plus accentués entre les ménages les plus aisés et les plus modestes dans les Dom. A La Réunion, les ménages les plus aisés ont des niveaux de dépenses 3,6 fois plus importants comparés aux ménages les plus modestes. "Ces écarts reflètent principalement des inégalités de revenu plus prononcées dans les DOM qu’en métropole".

Selon l’enquête Budget de famille 2017, les familles monoparentales consomment également moins que les autres ménages.

Les couples sans enfants consomment davantage que la moyenne locale des ménages, 45% de plus à La Réunion.

"Pour les personnes seules, la situation est contrastée entre les différents départements", note l’Insee. A La Réunion, leur niveau de consommation est légèrement inférieur à la moyenne des ménages.

Comme les métropolitains, les ménages ultramarins dépensent principalement pour les transports, le logement, l'alimentation et les "biens et services divers" (assurances principalement et coiffeur, rasoir, sèche-cheveux, produits de beauté, etc.). Le transport représente un cinquième du budget des ménages à La Réunion.







