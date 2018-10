Consommation: Les prix en baisse de 0,7% en septembre

Les prix sont à la baisse de 0,7% en septembre 2018. Selon l’étude de l’Insee sur l’indice des prix à la consommation des ménages, ce recul s’explique principalement par la période des soldes. Les produits manufacturés baissent (-2,1 %) avec l’habillement et les chaussures, un "recul plus marquée qu'à la même période en 2017", note l’Insee. Les meubles, appareils électroménagers et Hi Fi coutent également moins chers.



Autres prix en baisse, les services qui reculent de 0,2% le mois dernier. Des prix tirés par le retour en basse saison des tarifs aériens. En revanche sur l’année, les prix des transports augmentent de 1,7%.



Coté alimentation, dans le chariot des Réunionnais, les prix des produits frais reculent pour le 7e mois consécutif, observe l’Insee. Les légumes frais sont toujours moins chers mais cette baisse est "moins prononcée qu’en septembre dernier".



Pas d’augmentation du prix du tabac. Il reste stable en septembre mais sur l’année progresse de 14,8% à La Réunion contre 16,8% en France métropolitaine.



Les prix de l’énergie augmentent avec les prix des carburants: + 1,3 % pour le supercarburant et + 0,8 % pour le gazole. La bouteille de gaz prend 2,1% tandis que le prix de l’électricité est stable. En un an, les prix des produits pétroliers augmentent fortement indique l’Institut des statistiques, + 17,8 % à La Réunion et en France + 19,5 %.