Consommation : Les prix en augmentation de 0,3% en juin

Les prix augmentent le mois dernier de 0,3%. Selon une étude de l’Insee, l’ensemble des catégories de postes de dépenses des ménages est concerné à l’exception des prix des services, stables au mois de juin. Sur l’année, les prix progressent de 1,9 % et de 2% en France (hors Mayotte).



Avec une hausse de 3,6% , les prix de l’énergie affichent la plus forte augmentation au mois de juin, tirés par les tarifs des produits pétroliers (+ 5,0 % après + 1,9 % en mai). Dans le détail, le prix du gazole et du supercarburant augmentent respectivement de 5,2 % et de 4,9 %. Le prix de la bouteille de gaz butane grimpe de 3,4 % après une baisse de 1,8 % en mai. Les tarifs de l’électricité restent stables. "Sur un an, les prix des produits pétroliers augmentent fortement à La Réunion (+ 16,3 %) et davantage en France (+ 21,0 %)", indique l’Insee.



La remontée des tarifs du tabac, mesure du gouvernement pour en réduire la consommation, se poursuit. En juin, les prix du tabac augmentent de 2,1 %, après une hausse de 4,4 % en mai.



Parmi les prix des produits manufacturés en augmentation (+ 0,1 %) ceux des ordinateurs, tablettes, jeux vidéos tandis que ceux de l’habillement et des chaussures reculent. Les prix des produits de santé restent stables.



Les prix de l’alimentation augmentent légèrement de 0,1 % en juin après une baisse en mai. Si les prix des produits frais dont les légumes baissent (-2,2%), les prix de la viande augmentent. "Sur un an, les prix de l’alimentation augmentent plus fortement à La Réunion (+ 3,6 %) qu’en France (+ 1,9 %)".



Les prix des services sont stables en juin malgré les augmentations des prix des services de transports (+ 2,8 %), notamment aériens, des loyers et services rattachés (+ 0,1 %). En cause: le recul des prix des services de santé et des autres services (forfaits touristiques et assurances), explique l’Insee. En revanche ramenés à l’année, les prix des services augmentent de 0,5 % à La Réunion.