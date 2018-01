Economie Consommation: Les prix des produits pétroliers grimpent de 7,4 % sur un an

Sur un an, les prix augmentent de 0,7 % à La Réunion rapporte l'Insee dans son bulletin de janvier 2018. Au niveau national, cette hausse s'établit à 1,2%.



Pour ce qui est du mois de décembre, une hausse de 0,3 % est observée dans notre département, s’expliquant notamment par le renchérissement des prix des services (+ 0,7 %), en particulier ceux des tarifs des transports aériens. Hors transports aériens, les prix sont globalement stables en décembre, souligne l'Insee, précisant que la hausse des prix des produits pétroliers se poursuit (+ 2,7 %), alors que les prix dans l’alimentaire baissent de 0,8 %.



Les prix des services reculent de 0,4 %



En décembre, les prix des services, sont tirés par l’augmentation des tarifs saisonniers des transports aériens de 15,1 %. Ces tarifs sont néanmoins en baisse de 8,1 % par rapport à décembre 2016, note l'institut de sondage. Hors transports aériens, les prix des services sont stables en décembre.



Par ailleurs, les prix des loyers et services rattachés, ainsi que des services de santé, augmentent respectivement de + 0,6 % et de + 0,4 %, tandis que les prix des autres services diminuent de 0,2 % (la baisse des frais d’entretien des véhicules personnels est atténuée par la hausse des tarifs d’assurance.)



Sur un an, les prix des services reculent de 0,4 % à La Réunion, alors qu’ils progressent de 1,0 % en France, souligne encore l'Insee.





Les produits pétroliers en hausse de 7,4%



Pour ce qui est de l’énergie, les prix continuent d'augmenter en décembre (+ 2 %), entrainés par les produits pétroliers (+ 2,7 % après + 1,2 % en novembre). Après cinq hausses mensuelles consécutives, les prix sont revenus au niveau atteint en mars dernier. Ce mois-ci, le prix du gazole et du sans-plomb connaissent la même hausse (+ 2,9 %). Et après trois mois de fortes hausses, le prix de la bouteille de gaz augmente de façon plus modérée (+ 0,4 %).



Sur une année, les prix des produits pétroliers sont en hausse de 7,4 % à La Réunion et de 8,2 % en France.



Les prix de l’alimentation augmentent de 2,4%



Les prix des produits frais baissent nettement (-13,6 %) en décembre, avec le recul des prix des fruits frais en pleine saison au mois. Hors produits frais, les prix de l’alimentation renchérissent de 0,5 %, rapporte l'Insee. Sur un an, les prix de l’alimentation augmentent de 2,4 % à La Réunion et de 1,3 % en France.





Les produits manufacturés baissent de 0,1%



Les prix des produits manufacturés sont stables en décembre. L’augmentation des prix dans l’habillement et chaussures (+ 1,0 %) est en effet compensée par la baisse des prix des produits de santé (- 0,5 %) et des autres produits manufacturés (- 0,2 %).



Sur un an, les prix des produits manufacturés reculent de 0,1 % à La Réunion comme en France.



Le prix du tabac augmente de 0,1 % à La Réunion en décembre contre + 1,5 % en France.

