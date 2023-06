A la Une . Consommation : Les prix de l'alimentaire en hausse de 1,6%

Les prix à la consommation augmentent de 0;3% en mai 2023 à La Réunion, rapporte l'Insee. Dans l’alimentaire, les prix augmentent de 1,6 %, après une hausse de 1 % en avril. Sur un an, la hausse s'établit à +2,9%. Par N.P - Publié le Lundi 26 Juin 2023 à 10:03

Le bilan de l'Insee :



En mai 2023, les prix à la consommation augmentent de 0,3 % à La Réunion, après une hausse de 0,7 % en avril. La hausse des prix en mai touche tous les secteurs de la consommation, à l’exception de l’énergie. Les prix de l’alimentation et du tabac augmentent plus fortement qu’au mois d’avril, tandis que la hausse des prix des produits manufacturés et des services est moins marquée. Après une très légère augmentation en avril, les prix de l’énergie repartent à la baisse en mai. Sur un an, les prix augmentent de 2,9 % à La Réunion, soit nettement moins qu’en France (+5,1 %), et moins qu’au cours des précédents mois.



Les prix à la consommation augmentent de 0,3 % en mai 2023 à La Réunion. La hausse des prix concerne tous les secteurs de la consommation, à l’exception de l’énergie.



Dans l’alimentaire, les prix augmentent de 1,6 %, après une hausse de 1 % en avril. Les prix des produits frais augmentent fortement et enregistrent la plus forte croissance sur les 14 derniers mois (+8,4 %). Hors produits frais, les prix des produits alimentaires poursuivent leur hausse, mais de manière un peu atténuée par rapport à avril (+0,6 % contre +0,9 % en avril).



Les prix des services augmentent de 0,4 % en mai après +0,6 % en avril. Cette augmentation est exclusivement liée à la hausse des tarifs des services de transport (+6 % en mai après +1,3 % en avril) et notamment ceux du transport aérien (+6,8 %). Les prix des loyers et services rattachés, des services de santé, de communication et des autres services sont à nouveau stables en mai, après avoir augmenté en avril. Les tarifs des services de communication sont stables pour le troisième mois consécutif.



La hausse des prix des produits manufacturés se poursuit, mais à un rythme moindre que les mois précédents : +0,1 % en mai, après +0,8 % en avril et mars. Cette légère hausse est liée à celle des autres produits manufacturés (+0,1%) : biens d’équipement ménager non durables, achat de véhicules, articles de voyage. Les prix de l’habillement et des chaussures, ainsi que ceux des produits de santé sont stables en mai. Les prix du tabac augmentent plus fortement en mai : +0,8 % après +0,4 % en avril. Après une très légère hausse de 0,1 % en avril, les tarifs de l’énergie reculent de 2,3 % en mai, sous l’effet de la baisse des tarifs des produits pétroliers (-3,5 %). Le prix du gazole baisse fortement (-5 %), après une stabilité en avril. La baisse du prix de l’essence est moindre (-1,1 % en mai), après trois mois de hausse. Les prix du gaz et de l’électricité restent stables.