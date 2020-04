Conséquence de la crise du coronavirus : Air Mauritius se met sous administration volontaire

Le conseil de direction d’Air Mauritius Limited, qui s’est réuni ce mercredi 22 avril pour prendre connaissance de l’état des finances de la compagnie en raison de la pandémie Covid-19, a décidé de placer Air Mauritius sous administration volontaire.



Dans un communiqué publié peu après, le "board" rappelle qu’il avait institué un Comité directeur de la Transformation (Transformation Steering Committee) afin de d'effectuer le bilan des difficultés financières de la compagnie et de mettre en place un business model afin de la sortir des difficultés financières qu'elle rencontre.



Sauf que la pandémie Covid-19 est venue tout chambouler, avec la fermeture des frontières et les restrictions concernant les déplacements.



Compte tenu de la conjoncture et des prévisions sombres, le comité directeur a donc décidé de placer la compagnie sous administration volontaire afin, dit le communiqué, de sauvegarder les intérêts de la compagnie et des actionnaires.



Sattar Hajee Abdoula et Arvindsingh Gokhool ont été nommés administrateurs.