Conséquence : certains types de déchets sont désormais refusés en déchèterie jusqu’à nouvel ordre

Les déchets concernés

les batteries

les lampes

les néons

les piles

les huiles de vidange

Vous êtes exceptionnellement et temporairement invités à stocker ces déchets chez vous, jusqu’au retour à la normale de la situation.



Pour mieux comprendre la situation

De par les perturbations en cours au niveau du trafic maritime, les sociétés en charge de l’évacuation de ces déchets doivent faire face à une saturation de leur plateforme de stockage.



Pour ce type de déchet, au niveau du TCO, nous ne disposons pas d’autres moyens de stockage conformes à la réglementation que les déchèteries. Ces dernières, ne pouvant plus évacuer les déchets précités, arrivent également à saturation.



À noter que cette situation générale impacte toutes les déchèteries de l’île, et également les points de collecte grand public tels que les grandes et moyennes surfaces, etc.



Cette situation est donc indépendante de notre volonté. Ces déchets relèvent de la responsabilité d’éco-organismes qui ont la charge d’organiser leur collecte et leur traitement.



Merci de votre compréhension et de votre patience.



Restez connectés pour vous tenir informés de l’évolution de la situation.