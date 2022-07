Revenir à la Rubrique MAIRIE DU TAMPON Conseil municipal du samedi 30 juillet 2022

Ce samedi 30 juillet 2022, s'est tenu, au Tampon, un conseil municipal sous la présidence du Maire M. André THIEN AH KOON.



Les 22 affaires présentées par le maire du Tampon ont été adoptées en l'espace d'un quart d'heure par l'ensemble des conseillers municipaux.



Parmi celles-ci :



- Les avenants pour la construction d'un accueil de jeunes enfants au 14eme km (gros œuvre, charpentes, menuiseries aluminium, électricité, espaces verts...) dont le coût total est de plus de 5 millions €



- Les conventions entre la Commune et la CASUD dans le cadre des travaux de modernisation de voiries (pour un montant de 6 471 000 €)



- La programmation des actions de la cité éducative et attribution de subventions aux porteurs de projets (618 000€)



- L'organisation d'un gala de boxe avec l'attribution d'une subvention de 15 000€ à l'association Boxing Club du Tampon



- L'adoption du dispositif d'ensemble de Florilèges 2022 (prévu du 6 au 16 octobre 2022)



- L'extension des équipements publics au 17eme km par l'acquisition d'une propriété bâtie



- L'acquisition de mobiliers scolaires (200 000€)



- L'acquisition d'engins et de véhicules (tractopelle, compacteur de sol, mini chargeur,...) pour la commune



- Les travaux d'extension du Parc des Palmiers



-La modernisation et sécurisation des bâtiments communaux avec notamment la pose de rideaux ignifugés, la fourniture de mobiliers de bureau (321 000€)



- La mise à la réforme de matériels informatique



- Les dons de 300 livres sortis de l'inventaire des médiathèques du Tampon au RSMA-Réunion



- Le renouvellement de la convention concernant la mise à disposition des installations sportives du collège du 12ème km



- Le renouvellement de la convention de mise à disposition de personnel à France Education Internationnal (ex CIEP)



- La création d'emplois en accroissement temporaire d'activité



- L'attribution de jetons de présence (selon sa présence effective) au représentant communal au sein du conseil d'administration de la Société Publique Locale Ecologie et Développement Durable des Espaces Naturels.



- L'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 30 juin 2022





Dans la même rubrique : < > 23 et 24 juillet : Village enfants TAK réagit à la nomination de Jean-François Carenco : "Je l'assure de ma collaboration et de tout mon soutien"