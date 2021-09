Conseil municipal du Tampon: Le bilan issu de la concertation préalable du projet de Parc du volcan disponible

- Bilan et synthèse de la concertation préalable du projet de Parc du volcan: les garants désignés par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) ont rendu à Monsieur le Maire André Thien Ah Koon un bilan de la concertation qui reprend de manière plus approfondie l'ensemble des propositions et observations émises par le public durant la concertation.

Les garants, Monsieur Philippe Masternak et Monsieur Bernard Vitry, précisent que la concertation qui s'est tenue du 1er au 23 juillet 2021, était de qualité à travers les ateliers, les réunions publiques et les questionnaires; qu'une large possibilité a été donnée au public de s'exprimer sur le projet en toute transparence.

Le bilan rendu par les garants est disponible en téléchargement sur le site dédié au projet https://parcduvolcan.letampon.fr/



Suite à la remise de ce bilan, le Conseil Municipal a approuvé le document de synthèse des réponses apportées par le maître d'ouvrage.

- Attribution d'une subvention aux associations :

- Amicale Interarmées du Tampon : 1380€

- Coeur de rue : 1500€

- Tamponnaise Basket Ball : 10000€

- Convention d'acquisition foncière entre l'EPFR et la commune du Tampon pour l'acquisition d'une parcelle non bâtie

- Garantie d'emprunt de la Commune au profit de la SIDR pour la construction de 117 PLS (Opération Mazeau-Roussel – zones 2a et 3) et 74 LLS (zones 2b et 5a&b)

- Maintenance préventive et corrective des installations de désenfumage, de climatisation, de chauffage sur la commune du Tampon

- Location de véhicules dont le PTAC est inferieur ou égal a 3.5 T - Acquisition de véhicules et d'engins divers

- Redevance d'occupation du domaine public pour les ouvrages de communication électronique

- Redevance d'occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité

- Mission de maitrise d’œuvre pour la modernisation et rénovation de l’éclairage public

- Maisons, Jardins et Balcons Fleuris 2021- Remise de bons d'achat aux lauréats

- Admission en non valeur des créances irrécouvrables du budget principal de la ville

- Taxe foncière sur les propriétés baties : Limitation de l’exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles à usage d’habitation

- Désignation des représentants de la ville au sein de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (-CLECT) mise en place par la CASud. Les représentants approuvés lors de ce conseil municipal sont : Madame Laurence Mondon, Madame Augustine Roman, Monsieur Jacquet Hoarau, Monsieur Patrice Thien Ah Koon

- Création de plusieurs emplois permanents

- Attribution d'une aide exceptionnelle à un jeune Tamponnais : à travers cette aide, la commune souhaite apporter son soutien à un jeune tamponnais de 10 ans qui a été pré sélectionné à l'issue du casting de l'émission "The Voice Kids" à participer à la prochaine étape de sélection qui se déroulera à Paris.