Conseil municipal du Tampon : Aide exceptionnelle à la coopérative SICALAIT

Le Conseil Municipal du Tampon s'est réuni lors d'une séance extraordinaire sous la présidence du Maire du Tampon, André THIEN AH KOON.



Une affaire unique a été adoptée lors de cette séance :



Aide exceptionnelle à la coopérative SICALAIT



Le cyclone BATSIRAI a, durant son passage, frappé durement La Réunion et particulièrement les territoires des hauts, causant ainsi de nombreux dégâts sur les exploitations agricoles et d'élevage de la Commune.



La coopérative SICALAIT, représentante de la profession d'élevage, porte à la connaissance de la municipalité le cas d'un éleveur ayant la toiture ainsi que la charpente de son bâtiment d'élevage arrachés par le cyclone.



Afin d'éviter les pertes d'animaux du cheptel et d'assurer la pérennité, tant sur la quantité que sur la qualité de la production laitière; la Commune propose le versement d'une aide exceptionnelle unique d'un montant forfaitaire de 20.000 €.