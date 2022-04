Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Conseil municipal du 7 Avril 2022 : adoption du budget 2022 Les élus municipaux étaient réunis à la salle du Foirail pour la tenue du Conseil municipal ce jeudi 7 avril 2022. 22 affaires étaient inscrites à l’ordre du jour et concernaient entre autres : les finances de la Ville, l’accompagnement des associations, le financement de travaux dans les écoles ou encore la mise aux normes des chapelles ardentes.

Finances A la suite des débats sur les orientations budgétaires qui ont eu lieu le 10 mars dernier, les élus ont adopté le budget 2022 de la collectivité. Celui-ci s’inscrit toujours dans un contexte très contraint, qui prend en compte le plan de redressement des finances de la Ville annoncé en septembre 2021 et des incertitudes relatives par exemple, à l’évolution de l’inflation.

Comme annoncé lors des orientations budgétaires, le Conseil municipal a eu recours au levier fiscal, avec une évolution de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui passe de 45,22 % à 47,48 %.



Pour le Maire, Bruno Domen, c’est une mesure qui ne se prend pas de « gaieté de coeur mais nécessaire dès lors qu’on agit en responsabilité ». Le Maire a rappelé l’accompagnement de la collectivité par un cabinet indépendant afin de porter une analyse financière des comptes de la Ville. Il était alors préconisé une évolution de 10 % des taux. Le premier magistrat a tenu à préciser la nécessité et la volonté des élus « de prendre en compte les réalités socio-économiques, la question centrale du pouvoir d’achat », avant de poursuivre : « il ne s’agit pas de faire des bénéfices sur le dos du contribuable ».



S’agissant du budget 2022, il s’équilibre en dépenses et en recettes, avec 47 066 537 d’euros en section de fonctionnement et 26 591 217 d’euros en section d’investissement.



Les charges à caractère général sont stables, la masse salariale en légère diminution. 1,7 millions d’euros est attribué à la Caisse des Ecoles et 2,1 millions au Centre Communal d’Action Sociale.



Côté investissement, la Ville maintient un programme de travaux nécessaires avec notamment, la poursuite de la réhabilitation des restaurants scolaires, les travaux d’extension du cimetière de Saint-Leu, la remise aux normes des deux chapelles ardentes, l’aménagement de deux Maisons France Service, la remise en éclairage du stade Christol Marivan et les divers travaux sur les voiries.

Bruno Domen a également rappelé les projets qui, avec les partenaires de la Ville, vont ou sont déjà entrés en phase travaux en 2022 : la modernisation des réseaux d’eau potable et d’eaux usées sur Colimaçons, la maison de la mer, les travaux de modernisation du réseau d’eaux usées en Centre-Ville, la station de potabilisation à Maduran ou encore le Foyer de l’enfance à Stella.

2 millions d’euros consacrés aux associations Le Conseil municipal a approuvé la ventilation des aides aux associations pour 2022. C’est plus d’1 million d’euros de subventions qui est attribué. Avec la mise à disposition des locaux et des créneaux, l’accompagnement de la Ville au tissu associatif saint-leusien s’élève à presque 2 millions d’euros.



Le Maire de la Ville a salué une nouvelle fois le travail réalisé par les associations particulièrement dynamiques. Il a indiqué : « nous sommes encore sur une année très difficile, nous aimerions accompagner davantage, nous espérons que cela sera possible dans les prochaines années ».

En bref

Contrat de Ville 2022 Brigitte Dally, élue déléguée à la Politique de la Ville a présenté le programme d’actions 2022 autour des quatre axes suivants : la cohésion sociale, le cadre de vie, l’insertion professionnelle et la citoyenneté. Les actions bénéficient d’un accord de financement de l’État, de la commune et des partenaires de Droit Commun pour un montant total de 806 574 euros.

Remise aux normes des chapelles ardentes La Ville est tenue de remettre aux normes les deux chapelles ardentes, l’une à Stella et l’autre à la Chaloupe. Il s’agit entre autres d’aménager les parties techniques (salle de préparation, ventilation, …) et de faire l’acquisition d’équipements (cases réfrigérées, table de préparation, …). Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 434 000 euros HT, avec un soutien de l’État.



A cette occasion, le Maire a précisé que malgré ces travaux « il n’était pas question de louer les salles » qui continueront donc à être mises à disposition des familles dans le besoin.



Bruno Lauret a rappelé que les travaux de ces deux chapelles ne se tiendront pas en même temps, qu’à leur issue, une salle de veillée par équipement sera disponible et que pour Stella, un aménagement est prévu pour protéger davantage les usagers des conditions météorologiques.





Dans la même rubrique : < > L’écologie centre d’intérêt majeur des écoliers La chasse aux œufs est de retour le 17 avril 2022