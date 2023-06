Conseil municipal du 29 juin 2023

Les élus de Saint-Leu étaient réunis ce jeudi 29 juin 2023 à la salle du Foirail à l’occasion du Conseil municipal. 20 affaires étaient inscrites à l’ordre du jour et deux motions. Retour sur les points essentiels…



En ouverture de séance, le Maire de Saint-Leu est revenu sur les trois premières années de mandat et le bilan des actions réalisées. Ce sujet a fait l’objet d’une communication à la presse le 28 juin. Un magazine a été distribué dans les boîtes aux lettres et une vidéo diffusée. Rappelant le redressement des comptes, le travail partenarial et les projets qui sont en route voire qui ont déjà émergé, Bruno DOMEN a remercié l’ensemble des agents de la Ville et les partenaires pour leur engagement.



Baisse de tarif pour la location du Foirail



En raison de travaux à réaliser au sein de la salle des fêtes du Foirail, le Conseil municipal a décidé de revoir à la baisse le prix de la location pour les Saint-Leusiens et ce, jusqu’au 1er juin 2024. Pour ces derniers, le prix passe de 1 000 à 400 euros. Pour les associations de Saint-Leu qui ont recours à cet espace durant le weekend, le prix diminue, passant de 800 à 400 euros. Enfin, les élus de Saint-Leu ont validé la mise à disposition gratuite aux associations saint-leusiennes, des salles de fête de Saint-Leu, à raison d’une fois par an.



La Ville soutient le Karfour agricole



Rendez-vous est donné ce premier weekend de juillet pour une manifestation inédite, organisée par l’Association des agriculteurs de Saint-Leu : le Karfour agricole. En soutien à cette manifestation, les élus ont voté une subvention de 4 000 euros. Au programme : découverte du métier d’agriculteur, des produits associés et dérivés.



Les élus mobilisés pour élaborer le nouveau PLU



La révision générale du PLU a été relancée l’année dernière. Les bureaux d’étude qui accompagneront la collectivité sur ce dossier ont été choisis. En parallèle, les élus ont acté la mise en place d’une commission ad-hoc, présidée par le Maire et composée de : Marie-Claire VION, Nicolette ZITTE, Rahfick BADAT, Jean Paul EUZET et Philippe LUCAS.



Durant toute la procédure réputée complexe sur des sujets qui le sont tout autant, la commission suivra entre autres, l’élaboration du dossier et les outils de communication.



En bref



Plusieurs affaires ont concerné l’opération Saint-Leu Océan et diverses mutations foncières. Les élus ont également approuvé deux motions initiées par l’Association des Maires de La Réunion, l’une relative aux violences envers les élus avec une demande de renforcement des moyens de lutte et de la réponse judiciaire ; l’autre relative à la réforme de la CDPENAF. Enfin, les élus ont pris acte des rapports de la Chambre Régionale des Comptes, concernant le TCO et la Ville de Saint-Leu.