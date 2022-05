Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Conseil municipal du 17 mai 2022



A la veille de la 22ème édition du Leu Tempo Festival, le projet de réhabilitation et d’agrandissement du Séchoir à Piton Saint-Leu a été adopté pour répondre aux besoins des acteurs culturels de cette association Saint-leusienne emblématique. Saint-Leu se dote également de moyens pour soutenir le commerce de proximité en centre-ville.

Le redressement des comptes

La santé financière de la Commune est en nette amélioration. Le compte administratif de l’exercice 2021, en parfaite concordance avec le compte de gestion des services de l’Etat, le démontre.

Parmi les indicateurs présentés par le directeur financier, notons l’amélioration de l’épargne nette qui passe de – 2 066 475€ à 387 422€ en 2021 grâce aux efforts conjugués des élus, de l’équipe dirigeante et de l’ensemble des agents de la collectivité. Et Bruno DOMEN d’ajouter que « la situation est encore fragile. Nous devons surveiller les éléments conjoncturels comme l’envolée des prix avec des surcoûts pouvant atteindre jusqu’à 60 % pour les marchés de travaux, les denrées ou encore les fournitures ». La collectivité demeure donc vigilante mais d’ores et déjà la dette par habitant a commencé à baisser.

Réhabilitation et extension du Séchoir

A la veille de l’ouverture du Leu Tempo Festival, l’adoption du plan de financement pour la réhabilitation et d’extension des locaux du Séchoir à Piton Saint-Leu tombe à point nommé.

« Après 25 ans d’existence, on souhaite réhabiliter le Séchoir » a affirmé le Maire. Des études seront menées pour remettre aux normes les locaux et créer de nouvelles surfaces afin de regrouper les pôles technique et administratif du Séchoir. La diffusion du plan de masse a permis aux élus de se rendre compte des possibilités de regroupement des différents espaces.

Le plan de financement s’élève à 2 807 338 € dont plus d’un million financé par la Direction des Affaires Culturelles de l’Océan Indien et 1 772 406

Relance du Plan Local d’Urbanisme

Relancé en 2019, le Plan Local d’Urbanisme de Saint-Leu a fait face à plusieurs avis défavorables des Personnes Publiques Associés et des services de l’Etat. Le document aujourd’hui en vigueur date de 2007. « Il est donc urgent de relancer la procédure » comme l’a expliqué Rahfick BADAT afin de répondre aux besoins de développement du territoire en termes d’habitat, d’emplois, de mobilité, d’équipements publics… L’Adjoint au maire délégué à l’aménagement et à l’urbanisme a insisté sur « la nécessité de proposer un équilibrage harmonieux du territoire s’appuyant sur des documents de référence réactualisés ». Pour ce faire, les élus ont décidé d’adhérer à l’Agorah (Agence pour l’observation de La Réunion, l’Aménagement et l’Habitat) afin de bénéficier de l’expertise de diagnostic de cette instance composée notamment de l’Etat, de la Région et du Département. Jean Paul EUZET représentera notre collectivité.

Le Maire souhaite que ce nouveau PLU se concrétise d’ici deux à trois ans car « nous ne partons pas de 0 » a ajouté Bruno DOMEN. Sept objectifs devront être poursuivis en termes de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, de logements, touristiques et patrimoniaux mais aussi de mobilités et de transition écologique…

Accompagner et dynamiser le commerce de proximité en centre ville

Dans le cadre du projet de modernisation du centre-ville, la commune bénéficie d’une nouvelle subvention de 50 000€ par le biais de l’Agence Française de Développement pour financer les études d’orientations stratégiques.

A plus brève échéance, les élus ont également décidé de recruter un animateur de centre-ville pour créer et soutenir des initiatives de dynamisation des commerces de proximité.

