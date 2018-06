Conseil municipal de St-Louis : Le coup de colère de Juliana M'doihoma

Juliana M'doihoma s'est présentée au conseil municipal de Saint-Louis ce vendredi soir. Elle n'aurait pas reçu sa convocation "en bonne et du forme".



Dès le début du conseil, l'élue qui s'est vu retirer ses délégations a souhaité prendre la parole. Dans son discours elle a déploré "des méthodes du passé".



S'estimant privée de parole, elle dénonce également la dégradation de son véhicule et sa maison visitée "qui dans ce contexte pose question", s'exprime-t-elle. Après son intervention, Juliana M'doihoma a quitté le conseil municipal.



"Je n'ai pas souhaité participer à cette parodie de démocratie. Ce qui se passe à Saint-Louis est grave", pointe du doigt la 9e adjointe. Inscrit également au vote de ce conseil municipal, le retrait de sa fonction d'adjointe. "Qu'est ce que j'ai commis comme crime ? Si ce n'est de dire la vérité à la population", déclare-t-elle.



Elle assure cependant qu'elle restera aux cotés de la population saint-louisienne et qu'elle continuera d'assister aux prochains conseils municipaux.



Prisca Bigot sur place