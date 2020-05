Rubrique sponsorisée Conseil départemental : déconfinement progressif des services à partir du 11 mai 2020 Par Département de La Réunion - Publié le Dimanche 10 Mai 2020 à 10:27 | Lu 111 fois





La plus grande attention est portée aux mesures de protection sanitaire tant des agents départementaux que des publics accueillis avec la mise à disposition de masques et de solution hydro-alcoolique.



Concernant les Services sociaux, relevant de l’aide sociale à l’enfance ou de la polyvalence sociale (notamment l’aide alimentaire) et l’insertion, un accueil téléphonique de proximité est déployé dans les Maisons départementales, pour apporter une réponse à chaque usager et convenir d’un rendez vous, en cas d’urgence.



15 centres de Protection Maternelle et Infantile (PMI) et 3 centres de Planning familial sont ouverts au sein des PMI, avec des consultations sur rendez-vous et espacées pour respecter les gestes barrière. La permanence téléphonique se poursuit, ainsi que la plate-forme d’écoute et d’accompagnement (0262 903320) pour les structures d’accueil du jeune enfant et les assistantes maternelles.



Tous les numéros de téléphone sont à retrouver sur www.departement974.fr



Dans les collèges, les agents techniques du Département (ATTEE) préparent activement la prochaine rentrée scolaire en lien avec les services de l’Education Nationale de manière à offrir aux élèves et aux professeurs des conditions d’accueil et d’enseignement adaptées et sécurisées au moment de la reprise des cours.



Concernant les espaces naturels et la Forêt, les reconnaissances de terrain réalisées par l’ONF et les gestionnaires des espaces naturels sensibles conduisent à une réouverture des sentiers et sites pour profiter à nouveau des forêts et paysages.



Dans le domaine agricole, afin de faciliter l’instruction des dossiers, les agriculteurs seront à nouveau accueillis sur les sites de Saint-Pierre et de Saint-Denis, ainsi que dans les communes, sur rendez-vous au numéro vert : 0 800 000 490.



Tous les autres Services de la Collectivité fonctionnent dans des conditions normales.



Enfin, le Département maintient actif l’ensemble des mesures du Pacte de solidarité et d’urgence sociale voté le 27 mars dernier.

