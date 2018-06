Conseil départemental : Et si vous faisiez la dictée ?

Samedi 16 juin, c’est jour de dictée dans le cadre de la Finale du 25ième championnat régional d’orthographe.



Le Département, partenaire du CEDAACE, a décidé d’offrir au plus grand nombre la possibilité de réaliser cette épreuve qui réunira 130 finalistes du CM1 à la 3ième dans l’Hémicycle du Palais de la Source.



En famille, avec ses amis ou pourquoi pas, tous ensemble, nous vous invitons à vous connecter sur la page Facebook du @Departement974 dès 14h00. L’épreuve commence à 14h20 et se terminera à 15h30.



Dans un environnement rassurant, vous testerez vos qualités rédactionnelles. Participez à cette séquence, restez concentrés et lancez-vous un défi qui se veut studieux mais surtout convivial et ludique.



Bonne dictée !