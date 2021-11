A la Une . Conseil de défense sanitaire : Ce qui pourrait en sortir

Alors que la 5e vague semble inévitable pour le gouvernement, celui-ci organise un Conseil de défense ce mercredi. L’accélération des nouveaux cas de ces derniers jours et le symbole d’un Premier ministre positif au Covid vont pousser l’exécutif à réagir. De nouvelles mesures devraient sortir de cette réunion comme une extension des personnes éligibles à la 3e dose ou la généralisation du port du masque à l’extérieur. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 24 Novembre 2021 à 11:28

Comme tout un symbole, c’est un Premier ministre en télétravail qui assistera au Conseil de défense sanitaire de ce mercredi 24 novembre. Jean Castex a été testé positif au Covid lundi dernier. Une contamination qui intervient au moment où la 5e vague, annoncée depuis quelques semaines, semble bien là.



Face à l’Assemblée nationale, Olivier Véran a évoqué le chiffre de 30.454 cas positifs recensés en 24h. L’exécutif veut donc miser sur un tour de vis à l’aide de ses deux outils principaux : le pass sanitaire et le vaccin.



Extension de la 3e dose



Une des mesures qui pourrait sortir dès la fin du Conseil de défense porte sur une extension de la 3e dose. Vendredi dernier, Emmanuel Macron évoquait "le sens de l’histoire" sur ce sujet. Une prédiction adoubée depuis par le Conseil scientifique et le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale (COSV) qui misent sur la 3e dose pour endiguer l’épidémie.



Un calendrier de la 3e dose pourrait ainsi être mis en place. À l’heure actuelle, les plus de 65 ans, les personnes à risque et les soignants devront avoir reçu cette dose de rappel au 15 décembre pour avoir accès au pass sanitaire. Les 50-64 ans se verront proposer la 3e dose dès le 1er décembre. La date de conservation du pass sanitaire n’est pas encore connue. Les plus de 40 ans pourraient rapidement être concernés.



Le port du masque généralisé



Sur ce point, le gouvernement pourrait également taper fort. Face à la confusion causée par les différences de règles entre les lieux et les régions, une simplification pourrait être décidée. Le masque pourrait ainsi revenir partout en extérieur et dans certains lieux recevant du public où il avait été abandonné.



Les autres pistes



Souvent évoquée, l’obligation du télétravail ne semble pas dans les plans du gouvernement. Ce dernier ne souhaite pas faire prendre de risque à l’économie qui repart.



Le Conseil scientifique souhaite un renforcement du dépistage réactif à l’école et le retour des diagnostics en population générale. Selon lui, la fin de la gratuité des tests a compliqué la lutte contre l’épidémie en diminuant les détections.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur