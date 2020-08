A la Une .. Conseil de défense : Quelles conséquences pour La Réunion?

Emmanuel Macron a dirigé un conseil de défense ce mardi 25 août pour faire le point sur l’évolution de l’épidémie et les différents protocoles sanitaires. Pour l’instant, peu d’informations sont ressorties de cette réunion. La seule information dévoilée ce mercredi concerne le port du masque obligatoire dans les cinémas et salles de spectacles. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 26 Août 2020 à 17:49 | Lu 886 fois

Les murs de l’Élysée seront parvenus à garder les secrets du conseil de défense, qui s’est déroulé mardi 25 août. Les ministres qui avaient fait le déplacement, les autres étaient en visioconférence, sont restés muets à la sortie de la réunion.



Parmi les seules informations que la presse nationale a réussi à obtenir, les masques que le gouvernement refuse de rendre gratuits. Le bruit court également que le président la République compte s’appuyer sur le duo maire-préfet pour lutter contre l’épidémie, mais pour l'heure aucune précision sur les modalités de cette annonce. Chaque ministre est chargé de communiquer les décisions pour son secteur dans les prochains jours.



Pour l’instant, pas de déclaration de Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer. Sur ses réseaux sociaux, il mentionne sa rencontre avec les représentants ultramarins du MEDEF afin de leur présenter le Plan de relance. La première à avoir pris la parole est la ministre de la Culture. Roselyne Bachelot a annoncé l’obligation du port du masque à l’intérieur des salles de cinéma et de spectacles. La distanciation physique y est maintenue dans les zones rouges, La Réunion n'est donc pas concernée, pour l'instant. Si elle venait à être imposée localement, cette mesure serait forcément préjudiciable pour les exploitants de salles de l’île qui peinent à retrouver leur clientèle.



Les autres mesures devraient arriver dans les jours qui viennent.



