Conseil d’administration de l’Office de l’eau Réunion : Un projet de coopération acté avec l’Union des Comores

Agrément d’aides financières



L’Office de l’eau Réunion attribue à des projets d’eau et d’assainissement des eaux usées une aide financière globale de 1 651 724,01 euros. Le Département de La Réunion complète à hauteur de 121 395,69 euros, pour accentuer l’amélioration du rendement des réseaux d’eau et la récupération des eaux pluviales.



42 311,40 euros et 19 217,45 euros sont attribués à la commune des Avirons pour le projet de récupération des eaux pluviales du complexe sportif Paulo Brabant ;



120 664,47 euros et 26 814,33 euros sont accordés à la CIREST pour le renforcement de la canalisation d’alimentation en eau potable à Saint-Benoît ;



La CINOR est aidée à hauteur de 301 455,64 euros et de 75 363,91 euros pour des travaux de réseau d’eau, notamment sur la commune de Sainte-Marie (rues des Pétunias, Amaryllis, Robusta, Fleur de Canne) ;

74 992,50 euros sont également octroyés à La CINOR pour le schéma directeur d’alimentation en eau potable intercommunal.



Concernant le traitement des eaux usées sont attribués à la CINOR :

• 40 480,00 euros pour une opération d’extension du réseau de collecte des eaux usées sur la route de Bois de Nèfles ;

• 584 460,00 euros pour la construction d’un nouveau poste de refoulement du Barachois et la réhabilitation des réseaux associés ;

• 487 360,00 € pour une opération de réhabilitation du réseau d’assainissement des eaux usées de la rue Jules Auber et des voies adjacentes, à Saint-Denis.



Depuis le début du Programme pluriannuel d’intervention, 8 millions d’euros ont été engagés et ont permis la réalisation de 39 millions d’euros de travaux et d’études dont 22,5 millions d’euros de dépenses éligibles aux aides de l’Office de l’eau réunion.



Partenariats entre le Département de La Réunion et l’Office de l’eau Réunion



Le Département s’investit depuis plusieurs décennies dans le domaine de l’eau, en rapport avec le développement agricole et socio-économique de l’île de la Réunion. Le Conseil d’administration de l’Office de l’eau Réunion a validé un partenariat avec le Département visant à caractériser les modalités de gestion durable, globale et solidaire des ressources en eau sur la période 2023-2027.



Le Département de La Réunion déploie un projet de coopération avec l’Union des Comores avec pour objectif global le développement d’infrastructures de fourniture d’eau adaptées aux besoins de la population et aux ressources disponibles sur le territoire comorien ; l’Office de l’eau Réunion interviendra à ses côtés à travers des ateliers pédagogiques sur le territoire pour la formation des acteurs de l’eau en Grande Comore.