Conseil communautaire du vendredi 5 juillet 2019

Lors du Conseil Communautaire de ce jour, différents points ont été abordés dont les cinq suivants :



1. L’adoption à l’unanimité de la motion présentée par Mme Anissa LOCATE, Conseillère Communautaire du Tampon, concernant la situation du CHU.



2. La présentation du bilan de l’exécution du budget des premiers six mois de l’année 2019.

Le budget consolidé pour 2019 avait été voté à 113 094 858€ dont 59 786 751€ en fonctionnement et 53 308 107€ en investissement.

Au 30 juin, ont été engagées 45 % des dépenses de fonctionnement, soit 26 619 313€ sur les 59 786 751 € prévus au

budget.

En investissement, ont été engagées 38 % des dépenses, soit 20 440 595€ sur les 53 308 107€ prévus au budget.



Tous les projets ont démarré.



3. La signature du Contrat de Progrès, ce mercredi en Préfecture.

La CASUD est devenue la première collectivité de la Réunion à signer ce Contrat partenarial qui fixe sa feuille de route dans le

domaine de l'Eau et de l'Assainissement avec 130 millions d’euros d’investissement prévu entre 2019 et 2023 sans augmentation du

prix de l’eau.



4. L’approbation par les élus du conseil communautaire du Plan et du Contrat de Convergence et de transformation.



Ce Plan pour La Réunion s’étale sur 10 ans et comprend trois axes stratégiques.

1er axe : « Territoire à vivre », 2ème axe : « Territoire pionnier », 3ème axe : « Territoire de rayonnement et d’influence ».



Le Contrat de Convergence comprend les projets identifiés dans le Plan Pluriannuel d’Investissements (pour un montant total de

210 millions d’euros) de la CASUD.



Il comprend également les thèmes fédérateurs des deux intercommunalités que sont la CIVIS et la CASUD :



- L’Aéroport de Pierrefonds,

- L’antenne sud de l’Université de La Réunion,

- Le CHU,

- La politique de traitement des déchets,

- La gestion rationnelle et optimisée de la ressource en eau.



Le Plan et du Contrat de Convergence et de transformation sera signé à Paris dans les prochains jours.



5. La promotion du tourisme sur le territoire de la CASUD :

les conseillers communautaires ont octroyé une subvention d’un montant de 90 000€ aux associations « Maison du Tourisme du

Sud Sauvage » et « Office de Tourisme de l’Entre-Deux ».