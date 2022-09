Revenir à la Rubrique CINOR Conseil communautaire du jeudi 15 septembre 2022 Avant cette 4ème séance du Conseil communautaire, le bureau communautaire s’est réuni et a validé la création de 2 postes de chargés de mission pour deux projets d’envergure régionale : – Baobab/TCSP Est – Aménagement économique de la plaine de Gillot. La Cinor passe à la vitesse supérieure sur ces deux rendez-vous importants pour notre territoire.

Puis, le conseil communautaire a commencé par l’approbation à l’unanimité d’une motion de soutien et de solidarité avec Mayotte qui subit de plein fouet une crise sans précédente.



Un conseil communautaire sous le sceau de notre troisième orientation de mandat : Conduire une véritable politique de Transition écologique.



Eau et déchets sont, en effet, les principaux sujets de cette séance où ont été étudiés les rapports d’activité 2021 dans ces domaines.



En 2021, la part de nos déchets valorisés augmente de 41% par rapport à 2020, alors que globalement le ratio de déchets collectés en 2021 revient au niveau de 2019, après une année 2020 particulière, le geste de tri devient encore plus important et perspicace. 45% de nos déchets collectés sont valorisés. Début de collecte de biodéchets, augmentation quantitative et qualitative des bacs jaunes, accroissement de la collecte de verre, d’encombrants, de déchets métalliques… 68% de nos déchets collectés sont triés et traités par le centre de valorisation multifilière, 32% font l’objet directement d’une valorisation matière et organique. La collectivité continuera à investir dans de nouveaux moyens et à sensibiliser les administrés pour la poursuite de l’amélioration nécessaire de cette mission. Nous sommes en parfaite cohérence avec nos 23ème et 25ème engagements de mandat : réfléchir à la gestion des déchets à l’échelle de l’île pour bâtir une cohérence d’action et encourager l’implication citoyenne à la réduction des déchets.



Entre potabilisation et assainissement, toujours plus d’investissements pour une mission d’intérêt général afin de préserver notre eau comme une ressource précieuse.

L’amélioration des rendements des réseaux d’eau potable sur le territoire est un constat évident, même s’il reste encore des marges d’amélioration compte tenu du transfert encore récent de cette compétence. Les recettes de la collectivité financent une politique volontariste d’investissements qui participe à la lutte contre les gaspillages et les fuites, à l’extension du réseau de collecte des eaux usées. Les dossiers concernant la sécurisation du forage ‘’Les trois frères’’ et le renforcement du réseau d’alimentation en eau potable sur le secteur de Bras Douyère en sont les exemples du jour. Nous continuons, donc, de progresser dans nos missions premières d’apporter de l’eau potable de meilleure qualité aux habitants du territoire et de protéger notre environnement en traitant nos eaux usées. Nous poursuivons notre action en adéquation avec notre 21 engagement : s’engager vers une utilisation raisonnée de l’eau potable y compris le traitement de l’assainissement.



Dans le même objectif, Runéo et la Cinor s’associent sur la ville de Saint-Denis dans un partenariat qui associe leurs moyens pour décupler nos capacités d’action.



Toujours pour protéger nos administrés et notre territoire, la protection des milieux aquatiques et la prévention des inondations sont des compétences transférées par l’Etat mais sans les moyens financiers correspondants. Face à ce déséquilibre, nous sommes dans l’obligation, comme l’ensemble des interco à terme, d’instaurer une taxe pour financer les 17 millions de travaux inscrits dans notre programmation à cette fin.





