Conseil communautaire du 23 février 2023 : efficience et efforts à l’ordre du jour

Lors des orientations budgétaires de La CINOR, la tendance que nous pouvons vérifier partout se précise.



Il est demandé, compte tenu du fort contexte inflationniste, de faire des efforts. Ces efforts en matière d’économies de fonctionnement et de hausse limitée à l’inflation ont pour objectif de maintenir La CINOR comme l’institution d’investissements et de progrès qu’elle a toujours été. Nous pouvons aussi nous réjouir d’avoir atteint en 2022 un taux de cofinancement de nos investissements de 25%. Il illustre parfaitement notre recherche d’efficience dans ce domaine qui se traduit, encore cette année, par un montant prévisionnel de subventions obtenues de 13,6 millions d’euros (+5,6 par rapport à 2022).



Garantir un niveau d’investissement important à hauteur de 40 millions d’euros (+6 par rapport à l’année dernière), c’est assurer un certain volume de la commande publique, vecteur d’activité, d’emplois locaux et de développement maîtrisé. Cela est obtenu grâce à un recourt identique à l’emprunt (16 millions) et à une meilleure épargne nette.