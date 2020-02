Conseil communautaire de la Casud reporté: Les élus/candidats occupés à leur campagne?

Ce devait être le dernier conseil communautaire de la Casud avant les élections, mais il se tiendra finalement vendredi 6 mars prochain faute de quorum. Ce mercredi, 22 élus sur les 25 nécessaires ont fait le déplacement à la salle des fêtes du 12e km du Tampon. Manquaient à l’appel, le président de la collectivité, André Thien Ah Koon, maire du Tampon et candidat, Olivier Rivière, maire/candidat à St-Philippe, Patrick Lebreton édile de St-Joseph et également candidat à sa succession. Autres candidats aux municipales et conseillers communautaires absents : Jean-Jacques Vlody et Monique Bernard.



Les défections ont été nombreuses ce mercredi pour les élus/candidats, exception faite d'Alin Guezello et Bachil Valy, seul maire /candidat à sa succession à s’être présenté.



"Nous sommes en pleine période électorale. Les élus sont sur le terrain", a expliqué Jacquet Hoarau avant de lever la séance en tant que vice-président.



Les chaises ont été pliées et le matériel rangé jusqu'à 6 mars. "C'est une question de planning", a avancé Bachil Valy. "Des commissions régionales ont lieu également le mercredi", ajoute-t-il.



Pourtant 13 affaires figuraient à l’ordre du jour. Les élus de la CASUD devaient notamment se pencher sur la reprise par la SPL SUDEC de la collecte en porte-à-porte des ordures ménagères. Le marché actuellement confié à des sociétés privées arrive à échéance le 30 juin prochain. Le nouveau contrat avec la SPL SUDEC et les marchés d'acquisitions des bennes doivent être signés avant le 15 mars pour des collectes au Tampon et à l’Entre-Deux dès le 1er juillet.