Conseil communautaire de la CIVIS du 26 juillet 2021

Les Élus de la CIVIS se réunissent ce lundi 26 juillet 2021 en la salle Le Kerveguen de Saint-Pierre pour décider des grandes orientations de l’intercommunalité et des projets à mettre en place. 39 points sont inscrits à l’ordre du jour.



Parmi eux :



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE



§ 13/ Zone d’Aménagement Économique (ZAE) dite « ZI 4 » - Approbation des conditions de cession des parcelles aménagées de la phase 2.



§ 14/ Zone d’Aménagement Économique (ZAE) dite « ZI n° 4 » - Signature des promesses de vente – Agrément du Conseil Communautaire sur les attributaires et les conditions de cession des parcelles aménagées.



§ 15/ Zone d’Aménagement Économique (ZAE) dite « ZI n° 4 » - Approbation du CRAC (Compte Rendu d’Activité au Concédant) au 31/12/2020.



§ 17/ Autorisation de signature de la convention d’adhésion au programme « Petites Villes de Demain ».



AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE



§ 24/ Autorisation de signature du marché portant sur la conception, la fourniture, la pose, la dépose et la maintenance de corbeilles à papiers sur le territoire de la CIVIS.



ÉQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT



§ 27/ Avis d’opportunité de la CIVIS sur l’opération SODEGIS « Désiré 3 » au regard du PLH.



§ 28/ Avis d’opportunité et abondement FRAFU de la CIVIS sur l’opération SPL Grand Sud « ZAC Bas du Tévelave » au regard du PLH. POLITIQUE DE LA VILLE



§ 29/ Approbation de la participation financière de la CIVIS pour le cofinancement des actions dans le cadre de la programmation du contrat de ville 2021 de la commune de Saint-Pierre.



§ 30/ Approbation de la contribution de la CIVIS relative à la mise à disposition de bus, dans le cadre des actions du contrat de ville de la commune de Saint-Louis et de Saint-Pierre.