Communiqué Conseil National de la Refondation en Santé (CNR Santé ) : invitation aux ateliers de concertation à La Réunion

Communiqué de l'ARS : Par N.P - Publié le Jeudi 3 Novembre 2022 à 16:13

Le Conseil National de la Refondation (CNR), lancé le 8 septembre par le Président de la République, porte une nouvelle méthode pour construire, avec l’ensemble des acteurs au niveau national et local, des solutions concrètes répondant aux grands défis d’aujourd’hui et de demain, notamment dans le domaine de la santé.



Qu’est-ce que le CNR ? Le Conseil National de la Refondation vise, au travers de débats nationaux et locaux, à apporter des solutions face aux grands enjeux du pays comme la Justice, l’Education, le Numérique ou encore la Santé.



Dans le champ de la santé, le CNR s’organise :

● Au niveau national :

- autour de concertations sur des sujets prioritaires tels que la garantie de l’accès aux soins, la place de la prévention, l’attractivité des métiers de la santé et la promotion du mieux vivre à l’hôpital ;

- autour de chantiers de plus long terme relatifs à la transition écologique, à l’évolution des métiers de la santé et des besoins démographiques et à la performance du système de santé ;

- autour d’une consultation numérique nationale ouverte à l’ensemble des citoyens et des soignants.



● Au niveau régional :

Le CNR se déploiera notamment par des ateliers dans chaque micro-région (Nord, Est, Ouest et Sud) afin d’identifier les initiatives porteuses et de construire les solutions répondant aux enjeux de la santé à La Réunion.

Cette démarche collective associera les élus et collectivités, les citoyens et usagers de la santé, les professionnels et acteurs de santé, les services publics et l’Assurance maladie.

Elle ouvre un droit à l’innovation et à l’initiative afin que l’organisation de la santé au niveau local réponde au mieux aux enjeux de notre territoire.

A l’issue de cette large concertation, les contributions seront portées au niveau national afin d’être déployées dans chaque territoire, et de disposer des aménagements juridiques nécessaires. Pour en savoir plus sur le Conseil National de la Refondation

Les rencontres se tiendront du 22 novembre au 1er décembre 2022 à raison d’un atelier de co-construction par micro-région selon le calendrier ci-après :

SAINT-ANDRÉ, LE 22 NOVEMBRE 2022 AU MATIN « Mobiliser les leviers territoriaux d’attractivité pour les métiers de la santé »



SAINT-PAUL, LE 24 NOVEMBRE 2022 AU MATIN « S’allier entre acteurs locaux pour que la prévention entre dans le quotidien des français »



SAINT-DENIS, LE 28 NOVEMBRE 2022 AU MATIN « Garantir la continuité des soins et la réponse aux besoins des soins non programmés »



SAINT-PIERRE, LE 1er DÉCEMBRE 2022 AU MATIN « Donner à tous un accès à un médecin traitant ou à une équipe traitante, en particulier pour nos concitoyens les plus fragiles»



Chaque atelier se tiendra sur une demi-journée et alternera session plénière et des travaux de groupe autour de la thématique proposée, afin de faire émerger des solutions et des propositions concrètes.



MODALITÉS D'INSCRIPTION



Vous souhaitez partager votre vision de la santé aujourd’hui et pour demain,

témoigner de vos initiatives, construire collectivement des solutions concrètes

