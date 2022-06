Conseil Municipal du jeudi 30 juin 2022

Le conseil municipal du Tampon s’est réuni ce jeudi 30 juin 2022.



À l'ordre du jour, 29 affaires qui ont toutes été adoptées, parmi lesquelles les questions suivantes :





• Approbation du compte administratif de la Commune pour l'exercice 2021 (affaire n°4)



Le conseil municipal a approuvé le compte administratif de la Commune pour l'exercice 2021 (budgets principal et annexe). Celui-ci confirme la bonne santé financière de la collectivité. En effet, les indicateurs financiers de 2021 confortent les choix de gestion opérés par l’Autorité, avec :

- un résultat de +25,7 M€ en 2021 contre 21,9 M€ en 2020

- une progression des dépenses de fonctionnement de +3,67%, bien en deçà de la progression de +10,51% des recettes de fonctionnement

- d’importantes dépenses d’équipement (investissement) ont été réalisées à hauteur de 29,5 M€ en 2021 et 55,7 M€ de dépenses engagées en 2021, et qui seront payées en 2022 suite à l’avancée des projets et travaux





• Maîtrise du foncier (affaires n°6 et 7)



– Dans le cadre de l'aménagement d'une voie de liaison à Trois-Mares entre la future voie urbaine et le chemin du Dassy, le conseil municipal a approuvé l'acquisition de la parcelle cadastrée BV n°1465, libre de toute occupation, appartenant à M. Jean-François Bonmalais, au prix de 320 000 € HT (affaire n°6) ;



– Dans le cadre du projet de voie urbaine engagé par la Casud, le conseil municipal a approuvé la signature de la convention opérationnelle d'acquisition foncière n°22 22 16, entre la Commune du Tampon et l'EPF Réunion, pour l'acquisition de la propriété bâtie BH n°20 (affaire n°7).





• Conventions avec SRR pour l'installation de relais de radiotéléphonie (affaires n°8 à 10)



Plusieurs affaires ont concerné la conclusion de conventions entre la Commune du Tampon et la Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR) afin d'accueillir des installations de télécommunication sur les secteurs suivants : la ZAC Paul Badré à la Châtoire, le 14ème Km et le centre-ville.





• Forum de l'alternance (affaire n°12)



Le Journal de l'Ile de La Réunion a sollicité la Commune du Tampon pour l'organisation de la première édition de son Forum de l'alternance le mercredi 29 juin. Il souhaitait la mise à disposition du site de la SIDR des 400 (avec stands, chapiteaux, prestation de sécurité, de gardiennage et de nettoyage du site).





• Dispositif “Accueil de Loisirs Sans Hébergement” pour les vacances de juillet-août 2022 – Création d'emplois non permanents dans le cadre d'un contrat d'engagement éducatif (affaire n°13)



Dans le cadre du dispositif “Accueil de Loisirs Sans Hébergement” qui aura lieu durant les vacances de juillet-août 2022, le conseil municipal a approuvé la création de 170 emplois non permanents en contrat d'engagement éducatif (CEE).





• Nouvelle organisation des services communaux (affaire n°16)



Dans un contexte de mise en œuvre du nouveau Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP), le conseil municipal a approuvé le projet de nouvel organigramme de la Commune.

Le Comité technique a été consulté pour avis sur cette affaire le 23 juin 2022. Les avis rendus sont les suivants :

- Avis favorable de la majorité des membres du collège des représentants du personnel

- Avis favorable à l'unanimité des membres du collège des élus.





• Extension du cimetière de la Plaine des Cafres (affaire n°19)



Actuellement, le cimetière de la Plaine des Cafres ne dispose plus d'emplacements suffisants pour répondre aux besoins de la population. Réalisé en 1945, ce cimetière, qui comptait 733 tombes, a connu une première extension de 448 tombes en 2012, et une deuxième extension de 114 tombes en 2019. Une troisième extension est prévue par la Commune du Tampon. Le projet a pour objectif de créer environ 1 300 concessions pour les besoins à venir sur une période de 25 à 30 ans. Pour ce faire, une consultation a été lancée le 2 mai 2022 en procédure adaptée comprenant 2 lots (lot n°1 : voirie et réseaux divers // lot n°2 : bâtiment). Le conseil municipal a approuvé la passation de ces marchés de travaux avec les candidats retenus par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur.





• Attribution de subventions aux associations au titre de l'année 2022 (affaire n°20)



Les associations tiennent une place importante et incontournable dans l'animation de la vie sociale, sportive et culturelle de la Ville du Tampon. Afin de faire face à leurs frais de fonctionnement, certaines d'entre elles sollicitent auprès de la collectivité une subvention. Ainsi, au titre de l'année 2022, le conseil municipal a approuvé qu'un montant global de 1 833 150 € serait attribué en faveur des associations.





• Attribution de subventions exceptionnelles / projets aux associations (affaire n°21)



Le conseil municipal a approuvé l'attribution de subventions exceptionnelles à 4 associations ayant sollicité un soutien financier de la Commune pour divers projets :

– 1 000 euros pour l'association Tampon Savate Boxe Française pour la mise en place d'une école d'arbitrage de janvier à avril 2022 ;

– 1 000 euros pour la MJC pour l'organisation de la “Fête pour tous” le samedi 2 juillet afin de célébrer les 55 ans de l'association ;

– 3 300 euros pour le Tampon Escrime pour un déplacement en métropole (stage et compétition avec 17 jeunes et 5 accompagnateurs durant les vacances de mars)

– 3 000 € pour l'Amicale Ornithologique du Tampon pour le Régional ornithologique de La Réunion en juin 2022.





• Les prochaines manifestations sportives (affaire n°22 à 25)



Plusieurs affaires ont concerné l'organisation de diverses manifestations sportives sur le territoire du Tampon :

– L'association Centre d'Haltérophilie et de Remise en Forme Mahaveli, en partenariat avec la Commune du Tampon, organise les 16 et 17 juillet la Compétition Régionale de Crossfit par équipe de 3 au complexe sportif et sous le chapiteau du 23ème Km.

– Le Tampon Gecko Volley et la Ligue de Volley-ball de La Réunion organisent la Coupe de l'Océan Indien de Volley-ball U21 du 29 juillet au 5 août au gymnase du complexe sportif William Hoarau.

– L'association Boxing Club du Tampon, en partenariat avec la Commune du Tampon, organise, le 6 août prochain, un Gala de Boxe sous le Grand Chapiteau de la SIDR des 400, avec en clôture, des combats qui opposeront les meilleurs boxeurs réunionnais du moment à des champions métropolitains.

– L'association Moto Club du Tampon (MCT) organise la finale du championnat de La Réunion de Monobike le 14 août sur la Place de la Libération à la SIDR des 400.





• Les prochains évènements (affaire n°26 à 28)



Plusieurs affaires ont concerné les prochains événements organisés sur la Commune du Tampon :



- 14 juillet (affaire n°26) : de nombreuses animations sont prévues au Tampon pour la fête nationale (défilé militaire et avec des associations tamponnaises, suivi d'un dépôt de gerbe à 10h ; animations musicales sur le parvis de la mairie à partir de 18h ; feu d'artifice à 20h).



- Village Enfants (affaire n°27) : la Commune du Tampon remet en place le dispositif “Village enfants” les 23 et 24 juillet à la SIDR des 400. L'entrée et l'accès à toutes les activités communales y seront gratuits de 10h à 17h. Les manèges seront payants à un prix attractif. Un autre Village Enfants aura lieu les 5 et 6 novembre sur le site de Miel Vert.



- Fête de la pomme de terre (affaire n°28) : la Commune du Tampon se voulant être solidaire avec les producteurs qui s'affairent avec force et courage à produire des produits de qualité pour les consommateurs réunionnais, organise la Fête de la Pomme de Terre les 6 et 7 août sur le site de Miel Vert au 23ème Km. Au programme : une vente du producteur au consommateur, mais aussi des spectacles et animations (ateliers enfants, ateliers culinaires, musique...).