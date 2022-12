Revenir à la Rubrique MAIRIE DU TAMPON Conseil Municipal du Tampon du vendredi 9 décembre 2022





À l'ordre du jour, 3 affaires qui ont toutes été adoptées, parmi lesquelles les questions suivantes : Additif au dispositif d’ensemble de Miel Vert 2023 L’édition 2023 de Miel Vert se tiendra du vendredi 6 au dimanche 15 janvier 2023. Le dispositif d’ensemble de cette manifestation a été validé lors du Conseil Municipal du samedi 30 septembre. Pour la bonne organisation de l’évènement, il convient de compléter le dispositif, c’est pourquoi le Maire a invité le Conseil Municipal à approuver :



- - les conventions de partenariats entre la Commune et : l’ADPECR, l’URCOOPA, l’association Flair et Croc, le GDS, OVICAP, le lycée agricole de Saint Joseph, le lycée Boisjoly Potier, la MFR de la Plaine des Palmistes, le Syndicat Apicole de La Réunion, la SICAREVIA, la Communauté d’Agglomération du Sud (CASUD) et la SICALAIT.

- - La validation du tarif de 20€ pour la tête d’affiche

- - L’organisation d’un radio crochet pour les 10/16 ans

- - Le paiement des taxes aériennes sur les billets offerts par le sponsor Air Mauritius



Fournitures, divers services et prestations – Miel Vert 2023

32èmes de finale de la Coupe de France le 7 janvier 2023 à Grasse – Mission de Monsieur Jacquet Hoarau, 1er adjoint et Madame Régine Blard, Conseillère Municipale Club phare de la discipline football, La Tamponnaise a remporté le dimanche 20 novembre 2022 le 8ème tour de la Coupe de France. Elle défendra les couleurs de la ville du Tampon et plus largement de notre île en affrontant en métropole le RC Pays de Grasse en 32ème de finale de la Coupe de France, le 7 janvier 2023 à Grasse. Cette étape de championnat est une performance historique pour laquelle il convient que la commune soit représentée. Ce déplacement sera également l’occasion de valoriser la ville du Tampon auprès des élus de Grasse lors d’une rencontre officielle, dont la date sera déterminée par la ville hôte. Le conseil municipal du Tampon s’est réuni ce vendredi 9 décembre 2022.À l'ordre du jour, 3 affaires qui ont toutes été adoptées, parmi lesquelles les questions suivantes :L’édition 2023 de Miel Vert se tiendra du vendredi 6 au dimanche 15 janvier 2023. Le dispositif d’ensemble de cette manifestation a été validé lors du Conseil Municipal du samedi 30 septembre. Pour la bonne organisation de l’évènement, il convient de compléter le dispositif, c’est pourquoi le Maire a invité le Conseil Municipal à approuver :- - les conventions de partenariats entre la Commune et : l’ADPECR, l’URCOOPA, l’association Flair et Croc, le GDS, OVICAP, le lycée agricole de Saint Joseph, le lycée Boisjoly Potier, la MFR de la Plaine des Palmistes, le Syndicat Apicole de La Réunion, la SICAREVIA, la Communauté d’Agglomération du Sud (CASUD) et la SICALAIT.- - La validation du tarif de 20€ pour la tête d’affiche- - L’organisation d’un radio crochet pour les 10/16 ans- - Le paiement des taxes aériennes sur les billets offerts par le sponsor Air MauritiusClub phare de la discipline football, La Tamponnaise a remporté le dimanche 20 novembre 2022 le 8ème tour de la Coupe de France. Elle défendra les couleurs de la ville du Tampon et plus largement de notre île en affrontant en métropole le RC Pays de Grasse en 32ème de finale de la Coupe de France, le 7 janvier 2023 à Grasse. Cette étape de championnat est une performance historique pour laquelle il convient que la commune soit représentée. Ce déplacement sera également l’occasion de valoriser la ville du Tampon auprès des élus de Grasse lors d’une rencontre officielle, dont la date sera déterminée par la ville hôte.





Dans la même rubrique : < > Salon d'été Petite Enfance les 10 et 11 décembre Évènement de la Commune du Tampon Marché de Noel à la Plaine des Cafres