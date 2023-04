Revenir à la Rubrique MAIRIE DU TAMPON Conseil Municipal du Tampon du samedi 29 avril 2023





À l'ordre du jour, 41 affaires qui ont toutes été adoptées, parmi lesquelles les questions suivantes :

Extension des équipements publics au 17ème km – Acquisition de la propriété bâtie cadastrée BK n°649 appartenant à Monsieur Didier Payet La commune priorise dans le cadre de son Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) l’amélioration du cadre de vie dans les différents quartiers de la ville, notamment en augmentant le nombre d’équipements publics de proximité dans le quartier du 17ème km en situation de développement croissant. Extension des équipements publics au 17 ème km – Acquisition de la propriété bâtie cadastrée BK n°650 appartenant à Monsieur Christophe Payet



Amélioration du cadre de vie dans le quartier de Trois-Mares, dans le cadre de l’opération de logements sociaux en VEFA pour la SIDR « La Case » - Acquisition par la commune, à l’euro symbolique, de la parcelle cadastrée section BP n°2064 pour la création d’un espace de respiration La SIDR, dans le cadre d’une Vente en l’État de Futur Achèvement (VEFA), deviendra propriétaire et gestionnaire d’une résidence située au 59 rue Charles Baudelaire comportant 202 logements collectifs et qui, dans un principe affirmé de mixité, regroupera sur un même ensemble foncier des logements de type LLI, PLS, LLS, LLTS ainsi qu’une Résidence pour Personnes Âgées (RPA) en LLTS. Le programme immobilier, mis en chantier au second semestre 2022 et dont la livraison est attendue au premier semestre 2025, comportera par ailleurs 5 locaux d’activités en pied d’immeuble (soit une surface totale d’environ 570m2) afin de structurer le développement du quartier de Trois Mares par une offre de commerces et de services de proximité. Projet d’élargissement de la rue Gorbatchev – Acquisition des parcelles BY n°844 et 852 (SCCV Quartz) pour une emprise de 1141m2 Les parcelles BY n°845 à 851 vont ainsi accueillir 166 logements en tout, dont 51 seront privés et 115 relèveront du social avec 73 logements dédiés aux personnes retraitées et 42 PLS à des familles. L’opération comportera également plus de 1500m2 d’activités commerciales et/ou tertiaires répartis en 16 locaux.

Cette opération ambitieuse en plein centre-ville en fait un levier stratégique pour la structuration et le développement du quartier.

Garantie d’emprunt de la commune au profit de la SIDR pour la construction de 49 LLS (Opération « La Case » - Trois Mares)

Garantie d’emprunt de la commune au profit de la SIDR pour la construction de de 48 PLS ( Opération « La Case » - Trois Mares)

Garantie d’emprunt de la commune au profit de la SHLMR pour la construction de 25 LLS (Opération « Ligne des 400 »)

Garantie d’emprunt de la commune au profit de la SHLMR pour la construction de 5 PLS (Opération « Ligne des 400 »)

Garantie d’emprunt de la commune au profit de la SHLMR pour la construction de 24 LLS (Opération « Baret » - Centre-Ville

Garantie d’emprunt de la commune au profit de la SODEGIS pour la construction de 31 PLS (Opération « Sautron » - Centre Ville

Garantie d’emprunt de la commune au profit de la SODEGIS pour la construction de 34 LLS (Opération « Les Jardins Partagés » - bâtiment E)

Garantie d’emprunt de la commune au profit de la SODEGIS pour la construction de 40 LLS (Opération « Les Jardins Partagés » - bâtiment I)

Garantie d’emprunt de la commune au profit de la SODEGIS pour la construction de 40 PLS (Opération « Les Jardins Partagés » - bâtiment J)



Travaux de mise en conformité en vue de transformer la chapelle ardente du Tampon en chambre funéraire Mise à disposition gratuite d’une parcelle du jardin collectif en faveur de l’Association Laïque pour l’Éducation, la Formation, la Prévention et l’Autonomie (ALEFPA) Un jardin collectif est un lieu de vie convivial ouvert sur le quartier. Il favorise les rencontres entre générations et entre cultures. Afin de valoriser la mixité sociale, il est recommandé d’ouvrir l’accès des jardins aux écoles et aux associations. En mettant à disposition gratuite une parcelle à l’Association Laïque pour l’Éducation, la Formation, la Prévention et l’Autonomie (dite ALEFPA), la Commune apporte son soutien aux actions d’animations pédagogiques auprès des adhérents de cette association, suivis et accompagnés par elle.

Organisation de visites aux retenues collinaires de la Plaine des Cafres Afin de répondre à des enjeux agricoles, la Commune du Tampon a réalisé une retenue collinaire sur le site de Piton Rouge à la Plaine des Cafres, intégrant notamment : Des ouvrages de captage et de transfert des eaux sur un cours d’eau soumis à des crues cycloniques (prise, canal d’amenée, etc.) pour permettre l’alimentation en eau de la retenue collinaire,

Une retenue collinaire d’une capacité de 350 000 m3 sur le site de Piton Rouge sur la Plaine des Cafres ;

L’interconnexion avec la retenue existante des Herbes blanches La Commune du Tampon souhaite proposer des visites de ce chantier à sa population.

« Trail des agriculteurs » L’agriculture fait partie de la tradition et de l’identité du territoire tamponnais. Les mouvements de diversification agricole se sont accentués à La Réunion, notamment avec l’émergence des nouveaux mode de consommation alimentaire (agriculture biologique et aussi grâce aux circuits courts). Dans l’objectif de mettre en exergue les exploitations de la Plaine des Cafres et de les faire découvrir au plus grand nombre, l’Association Sportive Et Culturelle Des Agriculteurs Des Hauts souhaite organiser le 14 mai 2023 la 1ère édition du Trail des agriculteurs, avec le soutien de la Commune du Tampon.

4ème édition de la Tamponnaise Urban Trail Forte du succès rencontré lors de la 3ème édition qui s’est déroulée le 5 juin 2022 depuis le parvis de l’Hôtel de Ville, la collectivité organise cette année encore la 4ème édition de la Tamponnaise Urban Trail.

A cette occasion, plus de 500 compétiteurs sportifs de tout niveau et venus des quatre coins de l’île sont attendus. Le but de cet évènement est de ramener le trail en ville en préconisant deux types d’épreuves : la première nommée « découverte » d’une distance de 7,5km pour les débutants et un autre circuit dit « urbain » de 15km pour les confirmés.

Approbation du dispositif « Accueil de Loisirs Sans Hébergement » pour les vacances scolaires de juillet-août 2023 Pour la période 2019-2022, le Contrat Enfance Jeunesse tend à soutenir le développement et l’amélioration de l’offre de l’accueil des jeunes de 3 à 12 ans sur le territoire du Tampon.

En 2022 1842 enfants ont pu bénéficier de ce dispositif. Pour l’année 2023, il est programmé un total de 2 154 places. 883 enfants ont intégré les centres de vacances de décembre/janvier dernier, soit 695 dans les centres de loisirs et 188 dans les centres sports vacances.

