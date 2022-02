Conseil Municipal de la Commune du Tampon de ce samedi 26 février 2022

Le Conseil Municipal du Tampon s'est réuni ce samedi, 11 affaires étaient à l'ordre du jour et ont été adoptées :



- Rapport d'Orientations Budgétaires pour l'exercice 2022 : voir plus bas la synthèse des orientations budgétaires de la Commune



- Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du samedi 29 janvier 2022



- Aide d'urgence au bénéfice du Secours Catholique Français de Madagascar : suite aux dégâts causés par le cyclone Batsirai et face à ce drame, dans un soucis de solidarité envers la population malgache, il a été proposé de verser une aide financière d'un montant de 10 000€ au bénéfice du Secours Catholique Français de Madagascar.



- Contribution de la Commune aux dépenses de fonctionnement de l’école privée Marthe Robin pour l'année scolaire 2020/2021



- Avis du Conseil Municipal sur la fixation du montant 2021 de l'indemnité représentative de logement (IRL) due aux instituteurs non logés



- Maintenance préventive et corrective des installations de désenfumage, de climatisation, de chauffage sur la commune du Tampon

Lot 1 : Climatiseurs et chambres froides de la commune 145 du Tampon



- Travaux d'extension du parc des palmiers

Lot n° 2 : voirie en béton



- Abrogation partielle de la délibération n° 26-20210529 du Conseil Municipal du 29 mai 2021 et attribution des marchés relatifs à l'acquisition et livraison de matériels de restauration scolaire



- Création d'un emploi non permanent dans le cadre d'un contrat projet – Recrutement d'un Conseiller Numérique France Service – Service Urbanisme



- Création d'un emploi non permanent en Accroissement Temporaire d'Activité (ATA)



- Comité de la SPL EDDEN - Désignation d'un(e) élu(e) délégué(e) : lors de cette séance Monsieur Henri FONTAINE a été désigné et siègera au sein des Conseil d’Administration et Assemblée Générale



Durant cette séance, 3 informations ont été portées à la connaissance du Conseil :



- Information relative à la nouvelle organisation des services communaux



- Rapport 2021 de développement durable de la Commune du Tampon



- Rapport 2021 sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes



- Information sur l'exercice par le Maire de la délégation en matière de marches publics durant la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2021