Politique Conseil Municipal de Saint-Paul - jeudi 29 octobre 2020 (à Huis Clos): Indemnités des élus - Probité et Exemplarité

Le conseil municipal de ce jeudi 29 octobre 2020 n'aura déçu que ceux qui croyaient encore aux promesses de Mme Bello de faire une autre politique. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 30 Octobre 2020 à 08:26 | Lu 978 fois

Ne nous plaignons pas : il s'est enfin passé quelque chose après quatre mois d'inaction, qui n'ont servi qu'à des querelles pour le partage des postes et des délégations.



La crise sanitaire a été astucieusement exploitée pour organiser un conseil municipal à huis clos, certaines décisions à l'ordre du jour étant susceptibles de créer des réactions dans le public...



En effet, les citoyens de Saint Paul seront heureux d'apprendre qu'il est confirmé que la bienséance n'est pas une vertu cardinale de leurs élus, qui viennent de s'attribuer une augmentation de leurs indemnités de 20%, avec le maximum autorisé par la loi pour Mme Bello à hauteur de 140% de l'indice brut.



Mme Bello va donc recevoir des contribuables St Paulois une indemnité mensuelle de 6.600 €, en sus des divers avantages de fonction, de mandat au sein du TCO et des satellites de la commune. C'est effectivement mieux qu'un salaire d'institutrice, mais cela reste encore inférieur au montant des indemnités de député dont elle a bénéficié pendant des dizaines d'années. Celle qui n'a cessé de clamer que l'honneur d'être élue maire de notre commune l'emportait sur son mandat de parlementaire a omis de préciser que cet honneur ne valait pas une perte de rémunération. Encore un petit effort, Mme Bello, et vous retrouverez de quoi maintenir votre train de vie.



Les tartufferies de notre maire sont si grossières qu'elles ne tiennent pas la durée. Sa voracité est plus impérieuse que ce qui lui reste de morale, ou de prudence, voire de cohérence.



Car enfin, comment justifier cette décision alors que la même nous explique depuis son élection que ses engagements ne pourront être tenus en raison de la situation financière de la commune ? Les parents d'élèves qui avaient cru à la promesse de baisse des tarifs des cantines scolaires ne manqueront pas d'apprécier, de même que les dizaines d'employés communaux qui sont actuellement victimes d'une purge politique systématique au prétexte de l'obligation de faire des économies de fonctionnement, dans un contexte de grande fragilité économique et sociale.



Que l'on se rassure : les élus de la majorité de Mme Bello ont su se préserver sans vergogne, et rempliront leur portefeuille avant le mandat que leur ont donné les électeurs pour les protéger.



Juste 3 chiffres que les familles des quartiers de Saint-Paul vont retenir de leur maire :



Mme Bello touchera 6.600 € par mois, 79.200 € sur l'année et 475.200 € sur la mandature sans compter la retraite d'institutrice, les indemnités des autres fonctions.



Quel bel Exemplarité Mme Bello !

Où sont vos valeurs de Probité ?

Merci de montrer aux Saint-Paulois votre vrai visage !



Parti Politique

« Une Nouvelle Page »



