Conseil Municipal : Saint-Paul valide 55 affaires d’importance

Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, et les élu·es du conseil municipal examinaient 55 affaires concernant plusieurs domaines de la vie de la cité ce vendredi 3 septembre 2021. Par Ville de Saint Paul - Publié le Samedi 4 Septembre 2021 à 08:05

RECONSTRUCTION DE L’ÉCOLE DE GRAND FOND



La politique de Saint-Paul dans le domaine de l’excellence éducative est ambitieuse. Plusieurs affaires l’illustrent. Le Conseil Municipal a validé le budget et le calendrier prévisionnels de mise en œuvre pour reconstruire l’école primaire de Grand Fond. L’objectif est de livrer cette école à la rentrée 2024.



En septembre 2014, l’ancienne municipalité a pris la décision rapide et radicale de raser l’ancienne école. Sans étudier sérieusement les autres options. Sept ans plus tard : les élèves suivent toujours des cours dans des locaux transitoires. Saint-Paul va donc réparer cette erreur.



LE TITRE VILLE AMIE DES ENFANTS



Autre délibération liée à l’éducation et adoptée : le plan d’action 2020-2026, la convention et la charte « Ville Amie des Enfants ». L’UNICEF a décerné ce titre à Saint-Paul. Cette distinction internationale valide la politique engagée par la municipalité pour la petite enfance, l’enfance et la jeunesse.



Ce titre trace et encadre notre action dédiée à ces générations saint-pauloises. Nos enfants incarnent l’avenir du territoire. Devenir Ville Amie des Enfants démontre l’ambition que la municipalité a pour eux. Une ambition résolument tournée vers l’excellence éducative.



LE PROGRAMME EXPÉRIMENTAL DE RÉSIDENCE DE CRÉATION



Le programme expérimental de résidence de création concerne aussi l’excellence éducative. Cette action innovante favorise l’éveil artistique du jeune enfant et le soutien à la parentalité. Saint-Paul permettra aux marmay, à partir du second semestre, de s’initier à l’art dès le plus jeune âge. L’expérimentation pourrait s’étendre à tous les bassins de vie en 2022. Cela contribue à soutenir la création artistique sur le territoire.



LA CONVENTION CONCLUE ENTRE LA COMMUNE ET L’ASSOCIATION TÉAT RÉUNION



Dans ce moment de crise sanitaire, la culture a plus que jamais besoin du soutien des collectivités. La municipalité encourage fortement le monde culturel, mis en danger par la Covid-19. La convention conclue entre la commune et l’association Téat Réunion illustre ce volontarisme.



Grâce à ce partenariat, Saint-Paul, Ville Art et d’Histoire, facilitera l’accès de toute sa population au Téat plein air de Saint-Gilles. Et permettra de développer l’éducation à la culture en sensibilisant les publics scolaires grâce aux artistes.



AIDE À L’ACHAT POUR UN VAE



Saint-Paul innove dans le domaine de la transition énergétique. Son territoire devient de plus en plus cyclable. Parallèlement, le TCO lancera Mobi'ouest. Un service de location moyenne et longue durée de vélo à assistance électrique.



La commune développe les mobilités douces sur son territoire. La municipalité met en place pour sa population une aide à l’achat afin d’acquérir un vélo à assistance électrique. La Ville devient la première commune de La Réunion à le proposer.



En parallèle, des axes partagés sont développés sur le territoire afin d’assurer la sécurité des cyclistes.



EXTENSION DES CIMETIÈRES



En matière d’aménagement, l’extension des cimetières du Guillaume, de Villèle et de Tan Rouge suscite une attente forte. Ce dossier se trouve à l’arrêt depuis longtemps. Nous le relançons. Il y a maintenant un calendrier de mise en œuvre.



Ce chantier désormais enclenché correspond à l’esprit qui nous guide : accompagner notre population, de la naissance jusqu’à la dernière demeure.



EMPRISES DE LA RAVINE DIVON



La résorption des radiers constitue un sujet majeur pour le territoire de Saint-Paul. Tous les acteurs doivent prendre leurs responsabilités, et en particulier le Département. Vous pouvez compter sur nous pour être un partenaire constructif.



Nous travaillerons en étroite collaboration avec le Conseil départemental. C’est un sujet de sécurité. L’actualité récente nous l’a encore montré. C’est dans ce cadre que nous examinerons l’affaire consacrée à la Ravine Divon.



SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS



Saint-Paul valide également la deuxième tranche de subventions attribuée aux associations. Cette décision est conforme aux engagements pris. Ainsi, l’enveloppe globale de 4 millions d’euros vise à soutenir le tissu associatif.



Dans un contexte financier difficile, nous avons tenu à maintenir un niveau d’engagement auprès des associations. Ce soutien, nous avons la volonté de l’amplifier au cours du mandat. Les associations jouent un rôle essentiel dans l’animation sociale du territoire.