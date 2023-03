Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Conseil Local des Territoires pour la Culture

La Présidente de Région, Huguette BELLO, était ce mardi 21 mars à l’Hôtel de Préfecture à Saint-Denis dans le cadre du Conseil Local des Territoires (CLTC).

« Le CLTC a vocation à être un lieu d’échanges et de débats sur les orientations et enjeux des politiques culturelles sur les territoires », nous dit le Préfet Jérôme FILIPPINI. « A La Réunion, l’installation officielle de cette instance est l’opportunité de réunir l’ensemble des collectivités pour ré-imaginer les politiques culturelles et leur donner une impulsion nouvelle mieux articulée et adaptée aux spécificités du territoire, prenant davantage en compte les zones peu ou mal desservies. Le CLTC a pour ambition de renforcer la place de la culture dans toutes les politiques publiques. Elles visent à garantir à chacun le droit fondamental d’accès à la culture. »

« Notre présence ici est l’occasion de rappeler l’engagement de la Région à s’impliquer avec force pour le respect des droits culturels de chacun à être reconnu dans son égale dignité par le biais de politiques culturelles, inclusives, co-construites et attentives. C’est bien la raison d’être du CLTC, où nous affirmons ici collectivement que la culture est une réponse aux cassures, qui fragmentent notre société. L’enjeu est, d’une part de donner plus de visibilité et de lisibilité sur l’action des collectivités et des acteurs publics et d’autres parts de mutualiser nos efforts et nos engagements. Les Réunionnais ne sont pas égaux dans le domaine de la Culture. Pour chaque territoire, la culture doit constituer un levier pour sa population. La Culture doit pouvoir nous rassembler et aider les Réunionnais à se réapproprier leur environnement et à en être fiers. La Culture, c’est une inspiration, c’est l’art de la joie. Nous sommes ici pour poser les bases d’une nouvelle politique culturelle collective au service des Réunionnais », souligne Huguette BELLO, Présidente de la Région Réunion.

Pour Marie-Jo LO-THONG, « la culture est une construction de tous. Nous avons des ambitions et ensemble, nous allons faire en sorte que La Réunion puisse s’inscrire sur le plan national, européen, voire international. »

Cette matinée d’échanges était répartie en 2 thématiques : Relations avec les habitants et Culture et Territoires.

La Ville de Trois Bassins a apporté son témoignage concernant le dispositif Contrat Territoire Lecture. D’ailleurs, trois nouvelles communes, Sainte-Suzanne, l’Entre-Deux et l’Étang-Salé, rejoignent le dispositif avec la signature du Contrat Territoire Lecture avec l’Etat.



