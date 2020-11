Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Conseil Départemental des Jeunes : Shyrel Gouraya Moussalaya nouvelle Présidente

Ce vendredi 27 novembre s’est déroulée, au sein de l’Hémicycle du Palais de la Source, l’élection de la nouvelle présidente du Conseil Départemental des Jeunes. Shyrel Gouraya Moussalaya a été élue pour un an. L’occasion de mettre en place un nouveau bureau, et de récompenser les travaux du bureau sortant.



Les membres du bureau sortant félicités



L’assemblée plénière de ce mercredi 27 novembre, qui avait pour objectif d’élire le nouveau bureau du CDJ, a d’abord été l’occasion de féliciter et de récompenser les différents travaux accomplis par le bureau sortant, et sa présidente Mélissa Beaucamps. Marie-Lyne Soubadou, vice-présidente du Département déléguée à l’Education et Eric Couleau, représentant du Rectorat, ont ainsi pris la parole et ont valorisé les actions et projets mis en place par l’équipe sortante dans un contexte qui s’est avéré compliqué.



« Nous sommes fiers de vous accueillir dans cette assemblée où vibre intensément La Réunion, celle des solidarités, du développement, de l’excellence et des talents. Cette journée est très particulière puisque nous installons la nouvelle assemblée du Conseil départemental des Jeunes. Nous tenons, à travers cette instance, à offrir à notre jeunesse un lieu d’expression, de dialogue, et de participation à la vie de la Cité car participer à la vie de la Cité, c’est œuvrer au bien commun à travers des idées, des projets et des actes. C’est aussi exprimer son talent et ses compétences pour valoriser notre population et notre territoire », a déclaré Marie-Lyne Soubadou.



Shyrel Gouraya Moussalaya succède à Mélissa Beaucamps



Cette année, en raison de l’épidémie de Covid19, le Département a choisi de prendre toutes les précautions nécessaires pour que l’élection se déroule sans le moindre risque. Ainsi, c’est un vote par correspondance qui a été mis en place pour élire le nouveau Bureau. Pour ce faire, les 9 candidates venant de toute l’île ont tourné une courte vidéo dans laquelle chacune défendait sa candidature et ses intentions. C’est ainsi que les 83 électeurs, représentants les collèges de toute l’île, ont découvert les profils des postulantes, et ont effectué leur choix.



Parmi les présentations, des sujets principaux sont ressortis tels que le harcèlement scolaire, la préservation de l’environnement ou encore le fléau des violences conjugales. Des thèmes déjà défendus l’an dernier, auxquels se sont ajoutés la lutte contre les addictions ou le soutien aux personnes défavorisées.



L’élection s’est déroulée en 2 tours. Le premier, du 16 au 19 novembre et le second, du 20 au 25 novembre. C’est Shyrel Gouraya Moussalaya du collège Saint-Charles à Saint-Pierre qui a remporté la victoire avec 36 suffrages en sa faveur, soit 43,38 % des votes. Elle sera accompagnée de ses deux vice-présidentes, Latchmy Mera du collège Hippolyte Foucque à Sainte-Suzanne et Lucie Hetroit du collège Alsace Corré à Cilaos.



Ces dernières auront ainsi pour mission de mettre en place, durant un an, des actions autour des différents thèmes évoqués, en particulier la lutte contre le harcèlement scolaire, contre la pollution et contre les violences conjugales. Un travail en vue d’une plus grande solidarité entre les jeunes de l’île, déjà débuté par l’équipe sortante, sera également poursuivi par le nouveau bureau. Rendez-vous est pris pour développer ces différents projets au cours de l’année.



La Médaille départementale du mérite remise à Jody Nanou



Cette année, l’Assemblée plénière a accueilli un invité particulier, en la personne de Jody Nanou. En effet, le jeune collégien, qui a récemment porté les couleurs de La Réunion en se hissant en demi-finale de la célèbre compétition télévisée de chant « The Voice Kids », était présent pour recevoir la médaille départementale du mérite. Une médaille qui vient récompenser son parcours talentueux et son implication dans la lutte contre le harcèlement scolaire, fléau dont il a lui-même été victime par le passé et qu’il combat aujourd’hui à travers la chanson.



Les membres présents de l’Assemblée plénière ont eu le privilège de vivre un moment d’émotion lorsque Jody a interprété deux chansons. « La médaille départementale du mérite reconnaît à la fois ton talent de jeune chanteur et ton engagement pour une cause extrêmement importante, aux côtés des familles, de la communauté éducative, des pouvoirs publics, des jeunes, et de toutes les forces vives de notre département. Tu es un exemple pour montrer que La Réunion est et doit demeurer une terre de paix, de fraternité et de solidarité. Pour terminer, j’adresse mes félicitations à la nouvelle équipe du Conseil départemental des Jeunes. Merci et bravo à tous pour votre engagement », a conclu la vice-présidente.



Le Bureau du CDJ 2020-2021:



Présidente : Shyrel GOURAYA MOUSSALAYA - collège Saint-Charles à Saint-Pierre



1ère Vice-présidente : Latchmy MERA - collège Hippolyte Foucque à Sainte-Suzanne



2ème Vice-présidente : Lucie HETROIT collège Alsace Corré à Cilaos







