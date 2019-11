Conseil Départemental des Jeunes: Mélissa Beaucamps est la nouvelle présidente

Collégiens, chefs d’établissements, CPE, partenaires et parents ont élu le nouveau Bureau du Conseil Départemental des Jeunes (CDJ) ce vendredi au Palais de la Source, à Saint-Denis. 16 candidats venus de toute l'île et âgés de 13 à 15 ans étaient volontaire pour reprendre le flambeau d'Elodie Boyer.



Outre l’organisation des 30 ans du CDJ "des moments forts en émotions", Elodie Boyer a énuméré les différentes actions menées au cours de sa mandature. La présidente sortante a notamment insisté sur celles relatives aux préventions contre les addictions, à la sensibilisation à la sécurité routière, à l’environnement, au harcèlement scolaire sans oublier les rencontres, les échanges avec les personnes âgées ou les SDF.



"A travers ses compétences, cette instance revêt une dimension solidaire, culturelle, sportive, éducative, citoyenne et environnementale. Cette école de la démocratie et de la citoyenneté par excellence, permet inévitablement le développement du sens critique des jeunes au regard du fonctionnement global de la société. Le CDJ tire toute sa jeunesse, toute sa force, toute sa vivacité, des générations successives qui, à chaque mandat, lui donnent un nouveau souffle, de nouvelles perspectives et une raison indiscutable d’exister", a déclaré la Vice-présidente.



Chacun des candidats a ainsi a défendu sa candidature, portant haut des idées d’actions autour du harcèlement, de l’environnement, des agressions verbales ou physiques, des inégalités, de l’insertion, de la discrimination. Après la présentation des 16 professions de foi, un second tour a été nécessaire pour départager les candidats.



Et c’est Mélissa Beaucamps, vivement félicitée par le Président du Département, qui remporte l'élection. L'élève élève de 3ème au collège de Trois Mares et âgée de 14 ans succède ainsi à Elodie Boyer. Siègeront à ses côtés, ses deux Vice-présidents Alan Mangata du collège Henri Matisse et Loïk Lebon du collège La Marine. Elle mènera notamment des actions contre la pollution, les maltraitances ou encore pour encourager la solidarité pour tous les jeunes de l’île.