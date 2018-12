Conseil Consultatif Citoyen, c'est vous !

Dans sa déclaration du 30 novembre 2018 à la Préfecture, le Président de Région Didier ROBERT s’est engagé à apporter une première réponse au besoin de représentation populaire permanent grâce à la création d’un « CONSEIL CONSULTATIF CITOYEN ». La collectivité régionale marque ainsi sa volonté de s’engager dans une démarche de transformation de son mode de gouvernance, de renforcement de la démocratie participative en permettant des espaces d’expression et l’implication des citoyens. La Région Région entend ainsi construire un nouveau modèle qui garantit davantage la participation citoyenne. Le 19 décembre, la création du Conseil Consultatif Citoyen est actée par l'Assemblée Plénière du Conseil Régional.



Le Conseil Consultatif Citoyen (CCC) c'est quoi ?



Une instance de représentation de la société civile qui sera concertée par le Conseil Régional en toute transparence sur des sujets d’intérêt général. (au-delà des instances officielles qui existent CESER Conseil Economique Social et Environnemental et le CCEE Conseil de la Culture, de l’Education et de l’Environnement)



Quel est son rôle ?



- Associer les citoyens aux choix et orientations d’un certain nombre de projets

- Créer les conditions d’une démocratie participative plus inclusive

- Renforcer la transparence de l’action publique



Qui peut y participer ?



Tous les Réunionnais volontaires, motivés pour défendre les questions d’intérêt général qui se feront connaitre pourront participer au tirage au sort et être ainsi désigné membre du CCC.



Comment ça marche ?



Les ateliers participatifs territoriaux et régionaux proposeront les 5 janvier et le 19 janvier les contours de l’instance du Conseil Consultatif Citoyen autour des valeurs et les périmètres d’intervention.



Les rendez-vous à ne pas manquer :



- Le 5 janvier 2019 pour s'informer et participer, les Réunionnais sont invités à

s'informer et à participer à des ateliers territoriaux dans les 4 micro régions :

- Nord : au Lycée Nord, 1 chemin des Franciscéas à Sainte Clotilde

- Ouest au Conservatoire à Rayonnement Régional, chaussée royale à Saint- Paul

- Est : au Conservatoire à Rayonnement Régional, 3 rue des glaïeuls Saint-Benoit

- Sud : au Campus Pro de l’Océan Indien ( CPOI) Rue du Père Lafosse à Saint-Pierre

- Le 19 janvier : tenue de l’atelier participatif Régional

- Le 26 janvier : restitution des ateliers à l’Hôtel de Région



Les Réunionnais sont invités à participer au futur Conseil Consultatif Citoyen, donner leur avis, partager leurs idées pour améliorer leur quotidien



Le grand public peut s'informer au :

GSM : 0693 924331

Mail : contact-conseilcitoyen@cr-reunion.fr