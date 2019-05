<<< RETOUR La Réunion Positive

Conseil Consultatif Citoyen : Le tirage au sort





Ce tirage au sort a permis de faire émerger le futur CCC qui :

• sera composé de 48 membres titulaires et de 48 membres suppléants

• Respectera la parité

• Avec une représentativité suivant le critère de l’âge ( moins de 35 ans et plus de 35 ans) et une représentativité territoriale ( tirage au

sort de 2 binômes hommes -femmes par commune, un binôme titulaire et un suppléant )



Conformément au règlement de participation* à l’appel à candidatures, les candidats tirés au sort seront installés au Conseil Consultatif Citoyen sous conditions que chacun fournisse les documents requis pour devenir membre du CCC : un justificatif d’adresse de La Réunion, un casier judiciaire vierge, une attestation de non appartenance à un groupe politique…



Pour rappel, l’appel à candidatures a été lancé en avril dernier. Plus de 1300 réunionnais se sont inscrits pour le tirage au sort leur permettant de devenir membre du Conseil Consultatif Citoyen. Tous les Réunionnais et Réunionnaises souhaitant faire partie du futur Conseil Consultatif Citoyen ont pu s’inscrire dans les antennes de la Région (6 points répartis sur l’île) ou sur le



Historique : après avoir voté la création d’un CCC en Assemblée Plénière (décembre 2018) et à la suite des ateliers organisés en janvier dernier, la consultation en ligne a été lancée en février dernier afin de permettre au plus grand nombre de s’exprimer sur les

modalités de création du CCC.



Les Réunionnais ont pu répondre aux questions proposées et laisser des contributions liées au CCC dans un espacé dédié mis à disposition sur la plateforme jusqu’au 19 mars dernier. Plus de 1 000 réponses ont été enregistrées.



À la suite de la phase d’analyse et de certification des résultats par l’huissier, l’appel à candidatures a été lancé pour devenir membre du CCC.



À travers la mise en place d’outils tels que la plateforme Capcitoyenreunion.re ou encore la création du CCC, la Région Réunion apporte sa pierre et répond à la demande des citoyens réunionnais d’être davantage associés dans le processus de prise de décision publique, a fortiori lorsque cela impacte leur quotidien et fait le choix de s’engager dans une démarche volontariste de transformation de son mode de gouvernance.



PJ : Liste des tirés au sort



* Règlement de participation à retrouver sur le Ce mardi 28 mai, le tirage au sort de constitution du Conseil Consultatif Citoyen (CCC) a été réalisé par l’huissier, Monsieur Vincent Martin, au sein de l’Hémicycle de l’Hôtel de Région Pierre Lagourgue.Ce tirage au sort a permis de faire émerger le futur CCC qui :• sera composé de 48 membres titulaires et de 48 membres suppléants• Respectera la parité• Avec une représentativité suivant le critère de l’âge ( moins de 35 ans et plus de 35 ans) et une représentativité territoriale ( tirage ausort de 2 binômes hommes -femmes par commune, un binôme titulaire et un suppléant )Conformément au règlement de participation* à l’appel à candidatures, les candidats tirés au sort seront installés au Conseil Consultatif Citoyen sous conditions que chacun fournisse les documents requis pour devenir membre du CCC : un justificatif d’adresse de La Réunion, un casier judiciaire vierge, une attestation de non appartenance à un groupe politique…Pour rappel, l’appel à candidatures a été lancé en avril dernier. Plus de 1300 réunionnais se sont inscrits pour le tirage au sort leur permettant de devenir membre du Conseil Consultatif Citoyen. Tous les Réunionnais et Réunionnaises souhaitant faire partie du futur Conseil Consultatif Citoyen ont pu s’inscrire dans les antennes de la Région (6 points répartis sur l’île) ou sur le www.capcitoyenreunion.re jusqu’au 19 mai dernier.Historique : après avoir voté la création d’un CCC en Assemblée Plénière (décembre 2018) et à la suite des ateliers organisés en janvier dernier, la consultation en ligne a été lancée en février dernier afin de permettre au plus grand nombre de s’exprimer sur lesmodalités de création du CCC.Les Réunionnais ont pu répondre aux questions proposées et laisser des contributions liées au CCC dans un espacé dédié mis à disposition sur la plateforme jusqu’au 19 mars dernier. Plus de 1 000 réponses ont été enregistrées.À la suite de la phase d’analyse et de certification des résultats par l’huissier, l’appel à candidatures a été lancé pour devenir membre du CCC.À travers la mise en place d’outils tels que la plateforme Capcitoyenreunion.re ou encore la création du CCC, la Région Réunion apporte sa pierre et répond à la demande des citoyens réunionnais d’être davantage associés dans le processus de prise de décision publique, a fortiori lorsque cela impacte leur quotidien et fait le choix de s’engager dans une démarche volontariste de transformation de son mode de gouvernance.PJ : Liste des tirés au sort* Règlement de participation à retrouver sur le www.regionreunion.com

La Réunion Positive

Dans la même rubrique : < > RunRail : L’Express Réunionnais, participez à la concertation préalable Le parcours de l’excellence sportive