Revenir à la Rubrique CIVIS Conseil Communautaire du mercredi 31 mai 2023





46points sont inscrits à l’ordre du jour.



Parmi eux :



L’approbation du plan d’actions technopolitain et attribution d’une subvention relative à l’accompagnement, l’animation et la promotion de l’écosystème d’innovation sur le parc technologique Tech Sud en 2023



La signature des promesses de vente dans la Zone d’Aménagement Economique (ZAE) dite « ZI n° 4 » – Agrément du Conseil Communautaire sur les attributaires



La signature des baux à construction dans la ZAC Roland Hoareau – Agrément du Conseil Communautaire sur les conditions de mise à bail à construction



L’aménagement d’un pôle d’échanges multimodal et d’un bâtiment multi-activités sur la commune de Cilaos



Approbation du programme de l’opération et engagement de la procédure de concours de maitrise d’oeuvre



L’approbation du nouveau protocole d’accord entre l’Etat et la CIVIS dans le cadre de la mise en oeuvre du dispositif PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) sur la période 2023-2027



Autorisation de lancer un appel à projet de mise à disposition du patrimoine bâti de la CIVIS (toitures) et de ses infrastructures à des opérateurs pour l’installation et l’exploitation de centrales solaires photovoltaïques connectées au réseau électrique



Le dossier de presse dans son intégralité

Les Élus de la CIVIS se réunissaient le mercredi 31 mai 2023 à l’Hôtel de Ville de Saint-Pierre pour décider des grandes orientations de l’intercommunalité et des projets à mettre en place.46points sont inscrits à l’ordre du jour.Parmi eux :L’approbation du plan d’actions technopolitain et attribution d’une subvention relative à l’accompagnement, l’animation et la promotion de l’écosystème d’innovation sur le parc technologique Tech Sud en 2023La signature des promesses de vente dans la Zone d’Aménagement Economique (ZAE) dite « ZI n° 4 » – Agrément du Conseil Communautaire sur les attributairesLa signature des baux à construction dans la ZAC Roland Hoareau – Agrément du Conseil Communautaire sur les conditions de mise à bail à constructionL’aménagement d’un pôle d’échanges multimodal et d’un bâtiment multi-activités sur la commune de CilaosApprobation du programme de l’opération et engagement de la procédure de concours de maitrise d’oeuvreL’approbation du nouveau protocole d’accord entre l’Etat et la CIVIS dans le cadre de la mise en oeuvre du dispositif PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) sur la période 2023-2027Autorisation de lancer un appel à projet de mise à disposition du patrimoine bâti de la CIVIS (toitures) et de ses infrastructures à des opérateurs pour l’installation et l’exploitation de centrales solaires photovoltaïques connectées au réseau électrique





Dans la même rubrique : < > CIVIS info : Coupure d'eau à Cilaos ville et Mare Sèche ce mercredi 7 juin à 8h Alternéo : Plan des navettes du Sakifo 2023