Conseil Communautaire du 9 décembre 2022

Parmi les travaux du jour, une partie importante a été consacrée au lancement de BAOBAB, le nouveau projet de THNS (Transport à Haut niveau de Service) qui remplace désormais l’ex-projet TAO.



Plus flexible et plus rapidement réalisable qu’un tramway urbain, BAOBAB sera dans un premier temps un réseau de bus connecté au réseau de transport par câble. S’étendant de l’entrée de Saint-Denis au Bocage de Sainte-Suzanne, BAOBAB prendra en compte les problématiques actuelles de ressources, de temps de réalisation et le bien-être des citoyens riverains.



Toujours sur le thème de l’environnement et du climat, le président de La CINOR Maurice GIRONCEL, a invité tous les habitants du Territoire Nord à participer à la prochaine Marche Réunionnaise pour le Climat et la Biodiversité, qui se déroulera comme tous les ans le premier dimanche du mois de mars.



C’est donc le 5 mars que se déroulera cette édition 2023, à une date qui ne pouvait être mieux choisie puisqu’elle coincide avec la date d’anniversaire de Paul VERGÈS, pionnier incontestable du combat climatique à La Réunion, et référence mondiale sur le sujet.



Encore une fois, cette séance de travail qui rassemble les conseillers communautaires du Territoire Nord aura évoqué les grands thèmes environnementaux figurant au Plan de Mandat de La CINOR.