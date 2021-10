Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Consécration de l’oeuvre de Jack Ben Thi Au rythme du Maloya et du roulèr, Huguette BELLO, Présidente de la Région Réunion, a procédé à la consécration de l’oeuvre de Jack Ben Thi exposée à l’hôtel de Région ce lundi 18 octobre. Patricia PROFIL et Frédéric MAILLOT, respectivement Conseillère Régionale et Vice-Président, se sont également laissés emporter par l’ambiance festive de ce moment.

Jack Ben Thi est un artiste sculpteur et plasticien. Il a réalisé pendant 1 an avec les élèves du lycée Jean-Perrin ce gigantesque roulèr qui révèle les portraits d’artistes réunionnais qui ont marqué la scène musicale.



" Nous sommes devant un symbole parlant qui est en mesure de dire à notre peuple comment il a évolué depuis le début du peuplement. Comment il a conquis sa spécificité et son identité propre et enfin où il en est dans sa démarche pour renforcer sa cohérence. On peut s’adresser au tambour comme à un interprète, un intermédiaire entre toutes les intelligences et les histoires de la terre et de tous les espaces de l’univers. Les tambours savent tout dire, car ils viennent de toute part. Ils sont l’écho inspiré de notre peuple, il y a dans les pouvoirs du roulèr la capacité de rassembler et d’exprimer tous les sentiments humains. Nous voulons honorer notre peuple dans sa diversité et dans son unité. "

Huguette BELLO, Présidente de la Région Réunion

" Le roulèr sé la puisans nout péi. "

Frédéric MAILLOT, Vice-Président de la Région Réunion





