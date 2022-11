A la Une . Congrès des deux infinis : Des physiciens (dont un prix Nobel) à la rencontre du public réunionnais

À l'occasion d'un colloque scientifique (EDSU 2022), une trentaine de chercheurs en physique sont actuellement sur l'île. Outre la présentation de leurs travaux à leurs pairs, ils vont également donner plusieurs conférences au grand public sur toute La Réunion. Les scientifiques vont également aller à la rencontre de plus 3.000 élèves dans près de 50 collèges et lycées de l'île. Le prix Nobel de physique 2019, Michel Mayor, animera notamment une conférence le 10 novembre prochain au campus du Moufia. Par Maxime Bonnet - Publié le Vendredi 4 Novembre 2022 à 16:18

La Réunion va devenir pendant 10 jours le centre de la physique mondiale, avec pas moins d'une trentaine de chercheurs qui convergent vers l'île en ce moment. Les scientifiques se réunissent cinq jours au Village Corail pour discuter des avancées récentes et des prochaines orientations de la recherche sur l'énergie de l'Univers, et en particulier de l'énergie et de la matière noire.



Avec le début du colloque EDSU 2022 (Exploring the dark side of the universe) lundi prochain, l'occasion était trop belle pour ne pas proposer aux Réunionnais de profiter du passage de ces pointures du milieu. Sept conférences seront ainsi accessibles au public (et gratuites) pour rencontrer, échanger et découvrir les sujets de recherches.

Des conférences dans toute l'île



La première conférence doit avoir lieu dès ce soir avec celle de Marumi Kado, chercheur au CERN, sur les dix ans de la découverte du boson de Higgs. On peut également citer celle d'Hélène Courtois, mardi prochain au ciné Plaza de Saint-Louis. "C'est un format très informel, avec beaucoup d'échanges avec le public. On va essayer de répondre à la question : 'quelle est l'image qu'on a de l'univers'", explique l'astrophysicienne spécialisée en cosmographie (la représentation de l'univers connu).



À ses côtés, Michel Mayor, prix Nobel de physique 2019, est un peu la rock star de ce congrès. L'astrophysicien, récompensé avec Didier Queloz pour avoir découvert la première exoplanète, donnera une conférence le 10 novembre sur le campus du Moufia, avec comme principal question : existe-t-il d’autres mondes habitables dans l’Univers ? "C'est une question très ancienne, que les Grecs se posaient déjà. La première exoplanète a été découverte il y a 27 ans, et aujourd'hui nous en sommes à 50.000", souligne l'astrophysicien. Le spécialiste des trous noirs, Jean-Pierre Luminet, donnera lui deux conférences à la Cité du volcan les 12 et 13 novembre prochain.



"Nous organisons aussi une table ronde sur la place des femmes dans la recherche scientifique. D'après une étude de l'Unesco, 30% des chercheurs sont des chercheuses. Si Hélène Courtois nous fera l'honneur de participer, nous avons également la chance d'avoir plusieurs thésardes ou scientifiques de La Réunion, comme Maya Césari, directrice scientifique du Cyclotron Réunion Océan Indien, ou encore Aline Peltier, la directrice de l’Observatoire Volcanologique", détaille Thérèse Derolez, membre des amis de l'Université et animatrice de la table ronde.

Des interventions dans une cinquantaine de collèges et lycées de l'île



En parallèle, la trentaine de scientifiques présents iront également à la rencontre des élèves de l'île. Depuis mercredi dernier, ils ont déjà commencé à sillonner les établissements. En tout, 47 établissements sont concernés par ces interventions, 22 lycées et 25 collèges. Ce sont plus de 3.000 élèves de l'île qui vont ainsi avoir la chance de voir des scientifiques de renommée mondiale leur donner un aperçu de leur travail.



Un séminaire à destination des professeurs des écoles se tiendra prochainement à l'observatoire des Makes pour former les enseignants à l'astronomie pour les enfants.