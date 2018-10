Congrès des Maires: 4 élus de la mairie de Trois-Bassins feront le déplacement

Comme chaque année le Congrès de Maires se réunit à Paris. Il aura lieu les 20, 21 et 22 novembre 2018. Et comme chaque année, les suppositions vont bon train sur combien d'élus réunionnais se rendront au Congrès? Par qui seront-ils accompagnés? A quel frais? Etc...



L'ancien maire de Trois-Bassins Roland Ramakistin annonçait sur son compte Facebook que six élus allaient être envoyés. Il déclare même dans un post "Je me souviens que l'opposition de 2013 devenue majoritaire avec la participation des dissidents de mon équipe avait voté contre la prise en charge des frais par la collectivité."



Cependant le directeur de cabinet de la mairie de Trois-Bassins nous confirme que ce sont seulement quatre élus qui feront le trajet jusqu'à Paris cette année.



Il précise que "aucun élu ne sera accompagné par une personne administrative. Et si des membres de la famille souhaitent l'accompagner, ce sera donc aux frais de la famille. Nous avons un budget restreint et nous n'utilisons jamais entièrement notre quota mairie pour cet évènement".



L'an passé la mairie de Trois-Bassins avait envoyé cinq élus, contre zéro il y a deux ans.