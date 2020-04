Communiqué Confrérie des gens de la mer : Des conférences à distance sur le patrimoine maritime réunionnais La confrérie des gens de la mer propose des conférences en ligne. Le communiqué de son président, Eric Venner de Bernardy De Sigoyer :





La Confrérie des Gens de la Mer et ses bénévoles se mobilisent. Ils proposent pendant la durée du confinement de faire une conférence à distance, tous les 15 jours, sur le patrimoine maritime réunionnais.



Les naufrages seront à l’honneur. Après une première très réussie, l’initiative se poursuit. Une première Conférence sur le naufrage du Warren Hastings a regroupé 54 personnes, le 4 avril 2020. L’application choisie par la Confrérie a permis une connexion gratuite pendant presque 2 heures.



Avec une gestion impressionnante à base de 4 écrans, les participants ont pu se présenter par groupe de 3 afin de faire connaissance et garder un temps de convivialité, si nécessaire en cette période. Puis les 2 conférenciers ont proposé un exposé particulièrement apprenant et riche en documents. Les internautes ont pu poser des questions en ligne dans un module de tchat. En fin de conférence, une discussion directe a pu se faire entre les participants très attentifs et les animateurs. A noter que 16% des inscrits étaient connectés depuis la Métropole. Ainsi le patrimoine maritime réunionnais intéresse au-delà de notre île.



Un questionnaire de satisfaction en ligne a permis à la Confrérie des Gens de la Mer de mesurer l’engouement pour cette initiative. 100% des répondants annoncent une satisfaction complète tout en saluant le professionnalisme de la méthode. La connexion été facile à mettre en œuvre. 3 personnes non voyantes ont ainsi pu bénéficier pleinement de l’accessibilité numérique de l’outil. Malgré les craintes préalables de certains, quant à cette expérience numérique, la convivialité a été préservée. 100% ont indiqué qu’ils seraient présents pour les prochaines actions.



Forte de ce résultat, la Confrérie décide de prolonger cette expérience. Non pas d’une mais de 2 nouvelles conférences. Les inscriptions ont déjà doublé en moins d’une semaine.



Ainsi la Confrérie présentera 2 nouvelles histoires maritimes à savoir : Ce 18 avril : Le Naufrage de l’Elise en date du 15 juillet 1931 à Saint Denis sera présenté à 16 heures. Le Samedi 2 mai : La confrérie parlera du naufrage du Bruxelles dans le Lagon de saint Pierre, qui a eu lieu il y a 123 ans, jour pou jour.



Les inscriptions peuvent se faire sur ce lien jusqu’à samedi midi :



Éric VENNER de BERNARDY de SIGOYER, le Président fondateur : "Nous sommes en mouvement depuis 24 ans, toujours avec le même objectif : la recherche et la valorisation du patrimoine maritime réunionnais. En matière d’innovation, nous ne sommes jamais à la traine. En 2014, nous étions pionniers dans l’utilisation de la photogrammétrie, de l’imagerie 3D, pour nos recherches. Aujourd’hui, c’est avec le même souci d’efficacité que nous nous créons ces conférences à distance. De plus, c’est une occasion unique d’ouvrir notre patrimoine au monde entier."



En effet, l’ouvrage de la Confrérie "Une histoire maritime réunionnaise – 20 ans de recherches" est en téléchargement libre depuis 2017. Près de 1000 personnes ont pu ainsi l’acquérir gratuitement. 250 d’entre eux sont d’ailleurs répartis dans le monde entier, Brésil, Australie, Afrique du Sud, Belgique, Métropole, Haïti, Guadeloupe, Polynésie, Portugal, Madagascar et l’ile sœur Maurice. La Confrérie les contactera dès demain via une newsletter. Cette initiative permet un rayonnement fort d’un patrimoine maritime réunionnais riche et souvent méconnu.



Le programme des conférences à distance



Le samedi 18 avril à 16h (heure locale),

Conférence sur le naufrage de L’Élise, le 15 juillet 1931 à Saint-Denis.

Une goélette et sa drôle d’histoire d’un 14 juillet raté. La conférence sera suivie d’un temps de question-réponse.



Le samedi 2 mai à 16h (heure locale),

Conférence sur le naufrage du Bruxelles dans le lagon de Saint Pierre, le 3 mai 1897.

Une histoire où les Réunionnais ont pris une part importante lors du sauvetage.



Comment s’inscrire ? Les conférences sont gratuites. Il suffit d’avoir un ordinateur ou une tablette et de s’inscrire sur le lien suivant :



Les conférenciers



Christian Desseigne



Plongeur-archéologue au sein de La Confrérie des Gens de la Mer depuis 7 ans, il s’est spécialisé dans la recherche documentaire sur les Naufrages dans l’océan Indien. A La Réunion, il peut vous raconter plus de 350 histoires de naufrages dont certains ont fait l’objet d’opérations archéologiques menées par l’Association.



Sa passion pour le maritime, est immense, en particulier pour la littérature maritime. « Nous sommes ravis de cette première expérience. C’est vrai que je garde une préférence pour les conférences en public. En la circonstance, c’est la meilleure solution pour partager nos travaux. C’est un gros travail de préparation, et nous avons été plébiscités par tous les remerciements. C’est très encourageant pour les conférences à venir. »



Cendrine Molina



Plongeur-archéologue au sein de La Confrérie des Gens de la Mer depuis 7 ans, elle s’est spécialisée dans la généalogie de marins, les travaux d’écriture et les présentations de conférences. "Nous avons relevé le défi tant d’un point de vue technique qu’humain. C’est toujours impressionnant d’accueillir virtuellement autant de monde dans son salon !! Les gens nous disent souvent regretter de ne pas pouvoir venir à nos conférences. Aujourd’hui, c’est nous qui venons à eux. J’ai été touché par ce public très attentif et bienveillant c’est très enthousiasmant !".



La confrérie des Gens de la Mer



Elle regroupe des bénévoles : plongeurs, archéologues, historiens, étudiants, géographes, auteurs et amateurs du patrimoine maritime réunionnais soit une vingtaine de membres actifs. L’ouvrage de 2017 « Une histoire maritime réunionnaise- 20 ans de recherches » qui est en téléchargement libre sur le site et écrit par les auteurs bénévoles membres de l’association est un succès. « On compte 988 téléchargements, ce qui frôle l’exploit pour un ouvrage sur ce sujet ! Il est prévu pour 2020 un ouvrage qui porterait sur les 377 naufrages identifiés à ce jour par les équipes de recherches. » L’association recherche un éditeur, d’un distributeur et surtout d’un budget afin qu’il puisse être mise en page et imprimé.



Pour télécharger gratuitement l’ouvrage de la Confrérie Une histoire maritime réunionnaise- 20 ans de recherches : La situation sanitaire actuelle met en veille la culture. Les musées, les théâtres sont fermés et les rassemblements interdits. Comment permettre aux Réunionnais d’avoir des activités enrichissantes et culturelles dans ce contexte ? Une initiative sort du lot.La Confrérie des Gens de la Mer et ses bénévoles se mobilisent. Ils proposent pendant la durée du confinement de faire une conférence à distance, tous les 15 jours, sur le patrimoine maritime réunionnais.Les naufrages seront à l’honneur. Après une première très réussie, l’initiative se poursuit. Une première Conférence sur le naufrage du Warren Hastings a regroupé 54 personnes, le 4 avril 2020. L’application choisie par la Confrérie a permis une connexion gratuite pendant presque 2 heures.Avec une gestion impressionnante à base de 4 écrans, les participants ont pu se présenter par groupe de 3 afin de faire connaissance et garder un temps de convivialité, si nécessaire en cette période. Puis les 2 conférenciers ont proposé un exposé particulièrement apprenant et riche en documents. Les internautes ont pu poser des questions en ligne dans un module de tchat. En fin de conférence, une discussion directe a pu se faire entre les participants très attentifs et les animateurs. A noter que 16% des inscrits étaient connectés depuis la Métropole. Ainsi le patrimoine maritime réunionnais intéresse au-delà de notre île.Un questionnaire de satisfaction en ligne a permis à la Confrérie des Gens de la Mer de mesurer l’engouement pour cette initiative. 100% des répondants annoncent une satisfaction complète tout en saluant le professionnalisme de la méthode. La connexion été facile à mettre en œuvre. 3 personnes non voyantes ont ainsi pu bénéficier pleinement de l’accessibilité numérique de l’outil. Malgré les craintes préalables de certains, quant à cette expérience numérique, la convivialité a été préservée. 100% ont indiqué qu’ils seraient présents pour les prochaines actions.Forte de ce résultat, la Confrérie décide de prolonger cette expérience. Non pas d’une mais de 2 nouvelles conférences. Les inscriptions ont déjà doublé en moins d’une semaine.Ainsi la Confrérie présentera 2 nouvelles histoires maritimes à savoir : Ce 18 avril : Le Naufrage de l’Elise en date du 15 juillet 1931 à Saint Denis sera présenté à 16 heures. Le Samedi 2 mai : La confrérie parlera du naufrage du Bruxelles dans le Lagon de saint Pierre, qui a eu lieu il y a 123 ans, jour pou jour.Les inscriptions peuvent se faire sur ce lien jusqu’à samedi midi : https://www.billetweb.fr/conference-enligne-de-la-confrerie Peut-on y voir un procédé qui pourrait se pérenniser après le confinement ? La Confrérie réfléchie à créér au moins un évènement par an de ce type.Éric VENNER de BERNARDY de SIGOYER, le Président fondateur : "Nous sommes en mouvement depuis 24 ans, toujours avec le même objectif : la recherche et la valorisation du patrimoine maritime réunionnais. En matière d’innovation, nous ne sommes jamais à la traine. En 2014, nous étions pionniers dans l’utilisation de la photogrammétrie, de l’imagerie 3D, pour nos recherches. Aujourd’hui, c’est avec le même souci d’efficacité que nous nous créons ces conférences à distance. De plus, c’est une occasion unique d’ouvrir notre patrimoine au monde entier."En effet, l’ouvrage de la Confrérie "Une histoire maritime réunionnaise – 20 ans de recherches" est en téléchargement libre depuis 2017. Près de 1000 personnes ont pu ainsi l’acquérir gratuitement. 250 d’entre eux sont d’ailleurs répartis dans le monde entier, Brésil, Australie, Afrique du Sud, Belgique, Métropole, Haïti, Guadeloupe, Polynésie, Portugal, Madagascar et l’ile sœur Maurice. La Confrérie les contactera dès demain via une newsletter. Cette initiative permet un rayonnement fort d’un patrimoine maritime réunionnais riche et souvent méconnu.Conférence sur le naufrage de L’Élise, le 15 juillet 1931 à Saint-Denis.Une goélette et sa drôle d’histoire d’un 14 juillet raté. La conférence sera suivie d’un temps de question-réponse.Conférence sur le naufrage du Bruxelles dans le lagon de Saint Pierre, le 3 mai 1897.Une histoire où les Réunionnais ont pris une part importante lors du sauvetage.Les conférences sont gratuites. Il suffit d’avoir un ordinateur ou une tablette et de s’inscrire sur le lien suivant : www.billetweb.fr/conference-en-ligne-de-la-confrerie 30 minutes avant la conférence, un mail est envoyé avec un lien pour rejoindre la conférence en ligne. Aucun logiciel n’est demandé. Il vous sera ainsi possible de discuter directement avec les conférenciers.Plongeur-archéologue au sein de La Confrérie des Gens de la Mer depuis 7 ans, il s’est spécialisé dans la recherche documentaire sur les Naufrages dans l’océan Indien. A La Réunion, il peut vous raconter plus de 350 histoires de naufrages dont certains ont fait l’objet d’opérations archéologiques menées par l’Association.Sa passion pour le maritime, est immense, en particulier pour la littérature maritime. « Nous sommes ravis de cette première expérience. C’est vrai que je garde une préférence pour les conférences en public. En la circonstance, c’est la meilleure solution pour partager nos travaux. C’est un gros travail de préparation, et nous avons été plébiscités par tous les remerciements. C’est très encourageant pour les conférences à venir. »Plongeur-archéologue au sein de La Confrérie des Gens de la Mer depuis 7 ans, elle s’est spécialisée dans la généalogie de marins, les travaux d’écriture et les présentations de conférences. "Nous avons relevé le défi tant d’un point de vue technique qu’humain. C’est toujours impressionnant d’accueillir virtuellement autant de monde dans son salon !! Les gens nous disent souvent regretter de ne pas pouvoir venir à nos conférences. Aujourd’hui, c’est nous qui venons à eux. J’ai été touché par ce public très attentif et bienveillant c’est très enthousiasmant !".Elle regroupe des bénévoles : plongeurs, archéologues, historiens, étudiants, géographes, auteurs et amateurs du patrimoine maritime réunionnais soit une vingtaine de membres actifs. L’ouvrage de 2017 « Une histoire maritime réunionnaise- 20 ans de recherches » qui est en téléchargement libre sur le site et écrit par les auteurs bénévoles membres de l’association est un succès. « On compte 988 téléchargements, ce qui frôle l’exploit pour un ouvrage sur ce sujet ! Il est prévu pour 2020 un ouvrage qui porterait sur les 377 naufrages identifiés à ce jour par les équipes de recherches. » L’association recherche un éditeur, d’un distributeur et surtout d’un budget afin qu’il puisse être mise en page et imprimé.Pour télécharger gratuitement l’ouvrage de la Confrérie Une histoire maritime réunionnaise- 20 ans de recherches : WWW.cgm974.com Nicolas Payet Lu 100 fois







Dans la même rubrique : < > Carrière de Bois Blanc: Le PCR réagit à la décision du Conseil d'Etat La mairie de l'Étang-Salé tient à jour une liste de commerces ouverts