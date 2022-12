A la Une .. Conflit en Ukraine : "Long" avec des "résultats significatifs" pour la Russie, se vante Poutine

Le conflit qui oppose la Russie et l’Ukraine est "long",a reconnu Vladimir Poutine. L’arme nucléaire sera utilisée qu’en cas de réplique d’une frappe

ennemie, a assuré le président russe qui a également assuré qu’il n’y aurait pas de seconde vague de mobilisation de réservistes. Par P.J - Publié le Dimanche 11 Décembre 2022 à 17:00

Prônant des "résultats significatifs" de la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine a, lors d’une réunion en visioconférence devant son Conseil des droits humains, retransmise à la télévision, déclaré que le conflit en Ukraine était "long", rapporte le huffingtonpost.fr.



Selon Jens Stoltenberg, chef de l’Otan, la Russie envisage d’interrompre les combats en Ukraine pendant l’hiver le temps de renforcer ses troupes, en vue d’un nouvel assaut au printemps.



"Ce que nous voyons maintenant, c’est que la Russie tente d’imposer une sorte de gel de cette guerre, au moins pour une courte période, afin qu’elle puisse se regrouper, réparer, récupérer et ensuite essayer de lancer une plus grande offensive au printemps prochain", soutenu le chef de l’Otan lors d’un évènement public organisé par le Financial Times, quotidien britannique.



"L’apparition de nouveaux territoires" est synonyme d’un "résultat significatif pour la Russie", a souligné Vladimir Poutine. Faisant référence à cette mer bordant la Russie et le Sud-est de l’Ukraine dont Moscou détient désormais le contrôle du rivage, le président russe a déclaré que "la mer d’Azov est devenue une mer intérieure, c’est une chose sérieuse".



D’emblée, Vladimir Poutin a fait référence aux quatre régions ukrainiennes dont il a revendiqué l’annexion fin septembre. À savoir que la Russie contrôle ces régions partiellement et les combats y font rage avec les forces de Kiev. D’ailleurs, de Kherson, la capitale de la région éponyme que Moscou considère portant comme sienne, l’armée russe a dû battre en retraite ce mois-ci. Affirmant vouloir défendre les populations russophones et mettre fin à l’alliance entre Kiev et l’Occident, le Kremlin a toujours nié que son offensive contre l’Ukraine était destinée à conquérir de nouveaux territoires.



Revenant sur la mobilisation de 300.000 réservistes, Vladimir Poutine a relevé que seule une moitié était dans l’immédiat déployée en Ukraine. "Sur les 300.000 de nos combattants mobilisés, nos hommes, nos défenseurs de la Patrie, 150.000 se trouvent dans la zone d’opérations", a déclaré le président russe tout en précisant que 77.000 sont déployés directement au combat pendant que les 150.000 autres sont toujours en formation en Russie. Le dirigeant russe a toutefois assuré qu’il n’y aurait pas de seconde vague de mobilisation.