Conflit de voisinage sanglant : La compagne du suspect donne sa version

Cette semaine, un conflit de voisinage entre habitants du quartier de Montgaillard a pratiquement viré au drame. Un homme a été poignardé et des voitures ont été brûlées par vengeance. La compagne du suspect a livré quelques informations concernant cette rancoeur qui dure depuis plusieurs années. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 11 Octobre 2020 à 14:38 | Lu 5316 fois

"Il n’y a aucune préméditation de mon copain. Ce soir-là, je lui ai demandé de sortir le chien pour ses besoins. Il est sorti et là j’ai entendu des cris", affirme Carole* pour assurer qu’il n’y avait aucune préméditation lorsque son compagnon a frappé son voisin avec un couteau.



Un couteau acheté quelques jours plus tôt, laissant penser à une préméditation au procureur qui a décidé d’ouvrir une information judiciaire pour tentative d’assassinat. Selon Carole, l’achat de couteau n’est que pur hasard. "Il m’avait acheté une bombe lacrymogène pour me défendre contre mes voisins. Là, il a vu un couteau qu’il lui a plu, c’est tout" certifie-t-elle. Un conflit qui remonte à plusieurs années.



En 2015, le couple est allé porter plainte pour nuisance sonore contre leur voisin, mais faute de preuve, aucune suite n’a été donnée. "C’est normal, ils ne montent jamais. Un soir, j’ai appelé trois fois en pleurs. Ils m’ont dit qu’il y avait plus important. On les appelle tous le temps, mais rien n’y fait" s’énerve-t-elle. "Tout le monde se plaint du tapage nocturne de ces voisins, mais beaucoup ne veulent pas avoir affaire à eux. Nous leur avons demandé d’arrêter, et ils ont commencé à nous montrer qu’ils n’en avaient rien à faire" déclare la dionysienne.



Depuis, elle déclare que les empoignades entre les deux camps étaient fréquentes. "Il y a deux semaines, c’est mon copain qui est allé aux urgences", explique Carole. Sa voiture a été incendiée dans la nuit de vendredi à samedi, la laissant encore un peu plus dans le désarroi.



*Prénom d'emprunt



