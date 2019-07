Conflit de voisinage de l'avocat Philippe Creissen: Le mur à nouveau érigé

Après plus de 10 ans de conflit autour d’un droit de passage, l’avocat médiatisé Me Philippe Creissen a décidé à nouveau d’ériger son fameux mur hier. La cour d’appel de Paris lui a donné raison en décembre.



Les premiers faits remontent à 2008. Philippe Creissen ferme l’accès au chemin Couturier, Saint-André, estimant qu’étant propriétaire du terrain, il en a le droit. Mais ses voisins ne sont pas d’accord. La tension monte et finit en jets de galets des voisins. L’avocat répond par des coups de carabine à plomb. Les disputes continuent – Philippe Creissen accuse même le neveu du voisin d’avoir essayé de renverser sa femme. En 2013, il est finalement condamné à 4 mois de prison avec sursis. Une condamnation maintenue en appel. La peine est néanmoins rabaissée par la cour d’appel après un avis favorable de la cour de Cassation : il est condamné à 120 jours-amende à 75 euros.



À la même époque, la justice ordonne l’ouverture du passage afin que puissent circuler les habitants d’une trentaine de maisons. Le chemin permet en effet de passer d’une route départementale à une autre.



Mais comme à son habitude, Philippe Creissen fait appel. En décembre dernier, la cour d’appel de Paris lui donne raison. Il peut donc refermer le chemin. "Mes nouveaux voisins étant également favorables à la fermeture et à la création d’une impasse interdite au public, nous avons fait des travaux". Une feuille de tôle renforcée par des barres de fer, selon les voisins. Pour ce qui est de l'affaire des coups de carabine, il attend un "avec confiance" un second arrêt de Cassation. S’agit-il d’un nouvel épisode du feuilleton ?