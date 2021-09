A la Une . Conflit de voisinage : Le pompier excédé condamné à 3 mois de sursis

Le 11 mai dernier, l’homme a sorti un sabre et porté des coups dans le portail de son voisin. Par PB - Publié le Mardi 21 Septembre 2021 à 16:58





Pour ces faits, Henri, qui a expliqué avoir perdu son calme également en raison de son travail et des interventions difficiles qu’il a dû mener ces derniers mois, a écopé de 3 mois de prison avec sursis et de l'interdiction de porter une arme durant 5 ans.



En revanche, il a été relaxé des poursuites de menaces de mort réitérées et le tribunal a refusé à la partie civile l’expertise psychologique demandée. Sur ce point, le bâtonnier Georges-André Hoarau, le conseil de la victime, compte faire appel.



* prénom d'emprunt Le pompier qui a tenté de régler un litige de servitude de passage à coups de sabre a été reconnu coupable de violences avec arme. Henri*, 52 ans, a perdu toute maîtrise de ses nerfs quand son voisin a annoncé fermer le portail donnant accès à une parcelle qu’il venait d’acheter à l’Etang-Salé. Enervé, il a sorti un sabre devant les gendarmes qui ont dû le mettre en joue pour le calmer. Henri a couru derrière son voisin et donné un coup sur le portail. Dans sa fuite, le voisin a été blessé à la cheville.Pour ces faits, Henri, qui a expliqué avoir perdu son calme également en raison de son travail et des interventions difficiles qu’il a dû mener ces derniers mois, a écopé de 3 mois de prison avec sursis et de l'interdiction de porter une arme durant 5 ans.En revanche, il a été relaxé des poursuites de menaces de mort réitérées et le tribunal a refusé à la partie civile l’expertise psychologique demandée. Sur ce point, le bâtonnier Georges-André Hoarau, le conseil de la victime, compte faire appel.* prénom d'emprunt





Publicité Publicité